A Skoda Scala és Kamiq egy ciklusközi frissítést kap, amely kívül és belül is számos változást hoz. A VW-csoport MQB A0 platformjára épülő ferdehátú és crossover újratervezett fényszórókat kapnak, opcionális mátrix LED technológiával. A cseh márka a hűtőrácsot és a hátsó lámpákat is átalakította, a magasított modell pedig L alakú fényvisszaverőket kapott. A ferdehátú esetében a Vision RS koncepciót idéző, sportosabb orr-rész látható.

A Mladá Boleslav-i autógyártó a keréktárcsákat is felfrissíti új dizájnnal, amelyek közül néhány mostantól aerobetétekkel is rendelkezik. Ezek a keréktárcsák 18 colos méretig terjednek, és ezüst vagy fekete betéteket kapnak. Ha a Scala mellett dönt, kilenc külső szín közül választhat, köztük az exkluzív Steel Greyből. A ferdehátúhoz továbbra is elérhető az opcionális, fekete üveggel ellátott, meghosszabbított hátsó ablak. Ha a Kamiqot választja, kilencféle fényezéssel, köztük Phoenix Orange színnel, valamint kéttónusú kivitelben, fekete A-oszlopokkal, oldalsó tükörsapkákkal és tetővel lehet számolni.

2024 Skoda Scala facelift

43 Fotó

A beltérbe lépve az automata klímaberendezéssel felszerelt autók a korábbiaknál intuitívabbnak mondott, átdolgozott panelt kaptak. A Skoda több újrahasznosított anyagot használ a kárpitozáshoz, a szőnyegekhez és a padlóhoz, míg az ajtópanelekhez és a tetőkárpit egy részéhez olyan megújuló anyagokat használnak, mint a kender. A modellcsalád csúcsmodelljei, a Monte Carlo változatok alapfelszereltségként kapnak állítható LED-es hangulatvilágítást, valamint számos sportos részletet, például az első ülések beépített fejtámláit, amelyek nagyobb oldaltartást biztosítanak.

A motorháztető alatt kizárólag TSI evo2 motorokat találunk, mivel TDI hajtáslánc nincs. Igen, a 2024-es Scala és Kamiq nem lesz elérhető dízelmotorral. Ez nem túlságosan meglepő, hiszen az autógyártók az Európai Unió szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásai miatt fokozatosan elhagyják az olajégetőket a kisautóikból.

Következésképpen a duó egy háromhengeres 1.0-literes TSI motorral lesz kapható, amely 95 lóerőt teljesít ötfokozatú kézi sebességváltón keresztül, vagy egy erősebb, 115 lóerős változattal, amelyhez hatfokozatú kézi vagy hétfokozatú, duplakuplungos DSG automata váltó társul. Lépjünk a 150 lóerős négyhengeres 1.5 TSI-hez, és ehhez is ugyanazok a sebességváltók állnak rendelkezésre. A nagyobbik motor is részesül a hengerlekapcsoló technológiából, amely üzemanyagot takarít meg azáltal, hogy két hengert kikapcsol, ha nincs szükség a teljesítményükre.

A Scala számára a Skoda egy olyan durva felfüggesztést tervezett, amely 15 milliméterrel növeli a hasmagasságot. Mindkét autó megrendelhető sportosabb felfüggesztéssel, amely a ferdehátút 15 mm-rel közelebb hozza az úthoz, míg a Kamiq crossover 10 mm-rel alacsonyabbra kerül.

2024 Skoda Kamiq facelift

34 Fotó

A járművek alapfelszereltségként már nyolc colos vezetői kijelzővel rendelkeznek, de 10,25 colosra is lehet frissíteni. A kisebb változatokra a Skoda egy 8,25 colos érintőképernyőt szerel be két forgatható gombbal, vagy a nagyobb, 9,2 colos infotainmentet is megkaphatjuk. Két 15 wattos USB-C port alapfelszereltség, és a belső tükörbe szerelt extra porttal egy dashcam csatlakoztatására is van lehetőség.

A ráncfelvarrással a Scala és a Kamiq további, más modellekből kölcsönzött Simply Clever funkciókat kap, például okostelefon-zsebeket az első ülések háttámláján és egy kivehető dobozt a középső alagútban.

A biztonság terén akár kilenc légzsákkal is elérhetőek az autók. A Crew Protect rendszer automatikusan bezárja az összes ablakot és megfeszíti az első biztonsági öveket, ha közelgő ütközést észlel.

A Skoda frissíti a felszereltségi struktúrát, Essence, Selection és Monte Carlo fokozatokat kínálva, amelyeket hat dizájnváltozat, néhány felszereltségi csomag és számos egyedi opció egészít ki.