A szuperhőstörténetekre gyakran gondolunk családi filmként, holott legtöbbször pont a család az, amely hiányzik a sztoriból: a főszereplők magányosan vagy hasonló sorsú társaikkal szövetséget formálva igyekeznek megmenteni a világot a pusztulástól. Ezzel szemben az augusztusban debütáló Kék bogár (Blue Beetle) címszereplőjének alteregója, Jaime Reyes számára a család nem egy távoli álom vagy egy fájó emlék, hanem a kézzel fogható valóság, amelyből erőt merít.

Ez a mozzanat alighanem fontos szerepet játszott abban, hogy a Toyota pont ezzel a történettel indítja útjára saját filmes karrierjét. Szintén tudatos döntés eredményeként került épp a Tacoma pickup az együttműködés középpontjába. Amellett, hogy Észak-Amerika egyik legnagyobb számban eladott könnyű gépjárműveként hitelesen alakítja a családi mindenest, a Tacoma idén bemutatkozott, vadonatúj generációja – amely rövid időre a filmben is feltűnik – már a cégcsoport ultramodern, globális platformjára épül, azaz minden eddiginél jobbak az esélyei arra, hogy világszerte forgalmazza a Toyota.

Már ehhez az új generációs modellhez készült a Toyota és a Warner Bros. Pictures azon közös reklámfilmje, amely spoilermentesen hangsúlyozza ki a családok legfontosabb értékét: a versengés helyett az összefogást, az együttműködést.

Míg a Toyota márka most először teremt kapcsolatot a fantázia világával, az autógyártó prémiummárkája, a Lexus hosszú évek óta népszerű választás az emberfeletti képességekkel bíró közösségekben. 2019-ben a Men in Black franchise negyedik filmjében, a Sötét zsaruk a Föld körül történetben jutott szerephez a márka. A Fekete Párduc-történet mindkét filmjében (2018, 2022) különleges képességekkel bíró modellek segítették Wakanda hőseit, ahogy a 2021-es Örökkévalókban is megjelent a vásznon a Lexus. És persze ne feledkezzünk meg minden filmes Lexusok őséről: a Különvélemény (2002) önvezető kupéjáról, amelyet tíz éve beválasztottak minden idők 10 legjobb mozifilmes autója közé.

A Kék bogár karakterével először 1939-ben találkozhattak a képregényolvasók, Superman (1938) és Batman (1939) után tehát ő az egyik legrégebbi szuperhős. Érdekessége, hogy a misztikus Skarabeusz, amelynek emberfeletti erejét köszönheti, a mi idővonalunk szerint eltelt évtizedek során ugyanaz maradt, ám mindig új személlyel formált kapcsolatot. Ezek a gazdák a történet szerint maguk is személyes vagy áttételes kapcsolatban álltak egymással, így biztosítva a Skarabeusz vándorlásának folytonosságát és hitelességét. Habár a filmbeli Jaime Reyes története eltér a fiatal fiú képregényben betöltött szerepétől, nem árt tudnunk, hogy a nyomtatott verzióban a Kék bogár az Igazság Ligájának teljes értékű tagja, aki nélkül egy alkalommal még Batman és társai sem tudták volna megmenteni a Földet a pusztulástól.

Ha mélyebben beleássuk magunkat a Kék bogár történetébe, az is kiderül, hogy a Skarabeusz egy hódító idegen civilizáció alkotása, amely mesterséges intelligenciája segítségével tette rabszolgájává viselőjét. Az emberiséggel érintkezve azonban a Skarabeusz erejét vesztette, és a mesterséges intelligencia úr helyett segítővé vált. Így lehetséges, hogy Jaime Reyes irányítja a Kék bogarat, és nem fordítva. Ez különösen fontos momentum 2023-ban, amikor a mesterséges intelligencia főhelyre került a híradásokban, egyben megnyugtató párhuzamot mutat a technológia autóipari felhasználásával, ahol a tanulni képes számítógépek minden eddiginél fejlettebb és kifinomultabb biztonsági és kényelmi szolgáltatások megvalósítását teszik lehetővé.

via Smartermedia

Ezt is nézd meg: Gyönyörűen felújította a házát, majd egy pickupos szó szerint berontott rajta