Bármennyire is valószínűtlennek tűnik, hogy egy madár a motorosnak csapódik, sajnos néhány hónappal ezelőtt Magyarországon is volt rá példa, hogy halálos balesetet okozott egy hasonló eset.

Igaz akkor nagyobb sebességnél történt az ütközés, ám ez a felvétel is jól bizonyítja, hogy kisebb tempónál is mekkora ütés éri a sisakot, ami ki is billentette az egyensúlyából a motorost.

A műszeregységről leolvasható, hogy 40 km/óra körüli sebességnél csapódott be a galamb. Nagyobb baj nem történt, de ez is csupán a szerencsének köszönhető.

Ezt is nézd meg: Folyamatosan drágul az üzemanyag, de mi áll a jelenség mögött?