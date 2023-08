A Tesla sanghaji óriásgyára egy új Twitter-videó szerint 40 másodpercenként képes egy vadonatúj Model 3-at vagy Model Y-t gyártani. Ez az apró információ újabb emlékeztető a Tesla gyártókapacitásának puszta méretéről és hatékonyságáról Ázsia második legnagyobb országában.

A figyelemre méltó gyártási sebesség még a Fordot is túlszárnyalja, amely egy 2023 januárjában kiadott sajtóközleményben közölte, hogy a michigani Dearbornban található teherautógyáruk 49 másodpercenként képes egy F-150-et legördíteni a sorról.

A Tesla a 2023. első és második negyedévi eredménybeszámolójában közölte, hogy a sanghaji gyár már több hónapja közel maximális kapacitással működik, ám a márka ennek ellenére sem érzi szükségét annak, hogy tovább növelje a kínai termelést, ahogyan az az eredménybeszámolóból kiderül.

Az üzem éves kapacitása egy jelentés szerint meghaladja az egymillió járművet, a Tesla pedig közel félmillió Made in China (MIC) EV-t értékesített már 2023 első félévében. Az üzem egyben exportközpont is a Tesla számára, a MIC Model 3 és Model Y többek között olyan tengerentúli piacokra is készül, mint Thaiföld és Kanada.

A sanghaji gyárban 16 étterem működik a dolgozók számára, akik a Tesla informatikai csapata által házon belül készített Teshenghuo nevű alkalmazással rendelhetnek ételt - hangzik el a videóban.

A Tesla 2023. július elején több munkást is elbocsátott az óriásgyár akkumulátorgyártó soráról, amely lépés valószínűleg az automatizált berendezések beépítéséhez köthető.