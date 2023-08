A Lamborghini Revuelto egy nagyon új sportautót, amit csak nemrég kezdtek el gyártani. Abszolúte a jövőből érkezett, és olyan aerodinamikával rendelkezik, hogy az ember legszívesebben megkönnyezné.

Nemcsak a külseje erős, hanem többek között a benne dolgozó csomag is. A kombinált motorteljesítmény több mint 1000 lóerő leadására képes, és ezt megint csak nem kell magyarázni, annyira beszédes.

Az új 6.5 literes V12-es motor totális hangerőt eredményez, amit a videóban is hallani fogtok. Ennek ellenére is mindössze 1,7 tonnát nyom, és úgy tapad be a kanyarokban, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva.

(Videó a lap alján)