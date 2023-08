Nem kevés olyan videót láthattunk már, amikor egyesek úgy ülnek be a volán mögé, mint akik tudnak is valamit. Sokszor ennek autótörés a vége, és sajnálatos módon számtalan halálos baleset is született ebből.

Ártatlanok is életüket vesztették az olyan sofőrök miatt, akik száguldoznak. Magyarországon is láthattunk erre példákat, legutóbb az Árpád hídon Budapesten, ahol egy ártatlan kerékpáros vesztette életét.

Ezúttal szerencsére senki sem sérült meg, viszont kínos a jelenet, ahogyan a lány menőzni próbál az apja Ferrarijával. Pillanatok alatt elvesztette az uralmát a Ferrari felett, majd nekicsúszott a falnak. Nem lépett a fékre, valószínűleg annyira megijedt, máskülönben könnyedén megállhatott volna a fal előtt, még egy gyengébb fékezéssel is.

