Nincs jobb helyszín egy autó meghajtására, mint a Nordschleife. Rengeteg benne az egyenes, viszont legalább annyira veszélyes is, mert egy elmért féktáv is nagyon sokba kerülhet, akár az életünkbe is.

Láthattunk már erre példát, nemcsak versenyeken, hanem az amatőr körözgetések alkalmával is. Így nagyon nem mindegy, hogy ki ül a volán mögött, mert az ördög soha nem alszik, jobb vigyázni.

Az alább látható videóban egy Honda Civic-kel üldöztek Porschékat a „Zöld pokolban”, ahol nagyon nagy élmény vezetni, akárhány kört futottunk már rajta. A Porschék vezetőinek is érdekes érzés lehetett, amikor hirtelen megjött a tuning Civic.

(Videó a lap alján)