Versenyezni kizárólag zárt környezetben szabad, máskülönben az ember nagyon nagy árat fizethet ezért. Nem egy ártatlan halt meg az évtizedek alatt, vagy szenvedtek olyan sérüléseket, melyekből soha nem épülhetnek fel.

Ugyanakkor egy versenypályán is legalább annyira kell figyelni, mint odakint. Egyes versenyeken olyan baleseteket rögzítenek, hogy égnek áll az ember haja, és most is valami hasonlót mutatunk nektek.

A BMW vezetője láthatóan nagy tempóval érkezett, majd egyszerűen szó szerint ráesett az előtte lévőre. Ezt követően a BMW elementáris erővel csapódott tovább, hosszú méterekkel később állt meg.

