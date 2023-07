Minden nap láthatunk az utakon olyan jeleneteket, amik bárki életébe kerülhetnének. Megrázó, hogy egyesek mennyire nem foglalkoznak azzal, hogy mik a szabályok, és ezzel mások életét veszélyeztetik.

A büntetőfékezők közül már nem egy van börtönben, ám ez sem tántorítja el a többit, hogy leálljon. Minden országban vannak ilyen emberek, akiknek még csak jogosítványuk sem lehetne, mégis vezetnek.

Az alább látható felvétel is bizonyítja, mennyi őrült van az utakon. A kamionos mindent videóra vett, miközben az autós még be is mutatott neki, majd csak nyomogatta a féket, ami sokba fog kerülni.

(Videó a lap alján)