A Porsche évi 10-20 gigawattóra áramtároló kapacitással rendelkező akkumulátorcellák előállítására alkalmas üzemberuházást tervez a következő években - jelentette be Lutz Meschke, a Porsche pénzügyi igazgatója szerdán a stuttgarti vállalat féléves eredménybeszámolója alkalmából tartott telefonos konferenciabeszélgetésen.

A Porsche befektetőket is toboroz beruházási terve megvalósításához. "Egy 20 gigawattórás akkumulátorcella-üzem 2-3 milliárd eurós beruházást igényel" - mondta Meschke, hozzátéve, hogy a cég számára ez túl nagy pénzügyi terhet jelentene, ezért külső befektetőket is be kíván vonni.

A Porsche májusban teljes egészében átvette a korábban a Customcells vállalattal üzemeltetett Cellforce akkumulátorcellás közös vállalatot. A közös vállalat eredetileg 100 megawattóra kapacitást tervezett létesíteni egy Reutlingen és Kirchentellinsfurt közös ipari területén fekvő üzemben.

A Porsche a nagyteljesítményű cellákkal kapcsolatos terveit a Volkswagen konszern akkumulátoros leányvállalatával, a Powerco-val együttműködésben valósítaná meg. A Cellforce és a Powerco együttműködése szinergikus előnyöket kínál - mutatott rá Meschke. Egyrészt a Powerco úgynevezett "egységcellát" tervez a konszern tömegmárkái számára kialakítani, másrészt a Volkswagen konszernnek részesedése van a svéd Northvolt akkumulátorgyártó vállalatban is, amellyel együtt nagyteljesítményű cellákat akarnak gyártani Észak-Svédországban.

A Porsche akkumulátorcellákat gyártó üzemének a helyszínéről még nem született döntés - mondta Meschke. Megfogalmazása szerint ehhez "szépségversenyt" rendeznek majd európai országok, valamint az Egyesült Államok és Kanada bevonásával.

MTI

Ezt is nézd meg: Begőzölt a túl sok zebra láttán egy Audi sofőrje