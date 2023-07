A BMW i Vision Circular-t a debreceni Campus fesztivál közönsége is láthatta. A koncepció a 2040-es évek elektromos elképzeléseit mutatta be.

A négyüléses koncepcióautó fő célja a "hosszútávon fenntartható személyes mobilitás" előtérbe helyezése. A modell száz százalékban újrahasznosított, és ugyanígy száz százalékig újrahasznosítható.

A Campuson a szintén teljesen elektromos, sorozatgyártású iX modellel is jelen volt a BMW, utóbbival a már jelenleg is elérhető megoldásokkal is találkozhattak az érdeklődők.

