Ráadásul egy Ferrari F12 Novitec N-Largo modellről beszélünk, ami számos átalakításon esett át. Nem is kell mondanunk, hogy itt aztán nem elektromos motorok dolgoznak, hanem egy kőkemény V12-es.

A videóban szereplő modell körülbelül 350 km/órás végsebességre képes, mialatt 781 lóerőt ad le. Szinte minden apró részletet módosítottak az autón, ami aerodinamikailag is masszívabb, erősebb.

Egy több mint igényes alkotás, amit csak a szuper-gazdagok, vagy a lottónyertesek engedhetnek meg maguknak. Ez a típus is pontosan erről szól, aminek most a nyílt utcán léptek oda, és nem is kicsit.

