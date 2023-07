A BMW mindig is nagy hangsúlyt fektetett az M-es verziók gyártására, és ez nemcsak a motorerőre igaz. Megannyi apró sportos részletet kapnak ezek a szériák, amik nyilván lényegesen többe is kerülnek.

Cserébe viszont olyan élményt kínálnak, ami nem sok mindenhez hasonlítható. A BMW XM is pontosan ezt adja a pénzünkért cserébe, mely egyszerre családi és sportautó, gyakorlatilag minden megvan benne, amire csak szükségünk lehet.

4.4 literes V8-as ikerturbós, illetve 3 literes ikerturbós erőforrással is elérhető. A legerősebb verzió 738 lóerőt képes leadni, és ez már a gyorsulás alatt is érezhető. Mintha csak egy jövőben készült hollywoodi filmből toppant volna be az autó, amit a videóban is láthattok, akárcsak azt, hogyan száguld az autópályán egy lepadlózást követően.