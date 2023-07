Azok, akik idén kilátogattak a Goodwood Festival of Speed-re, biztosan nem csalódhattak. Gyakorlatilag minden évben hozza a kötelezőt az esemény, melynek ideje alatt különlegesebbnél különlegesebb autók gurulnak pályára.

Számos gyártó képviselteti magát Goodwoodban, számukra is presztízs ott lenni. Ezzel együtt nagy nevek is autóba ülnek, idén például Sebastian Vettel, a négyszeres F1-es világbajnok is akcióba lendült.

A McLaren pedig pályára küldte a V10-es motorral felszerelt Solus G-t, ami egészen hihetetlen hangokat ad ki magából. A meghajtásról egy 5.2 literes V10-es erőforrás gondoskodik, ami 829 lóerőt és 650 Nm-es nyomatékot ad le, melynek köszönhetően 2,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára.

(Videó a lap alján)