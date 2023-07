Az elmúlt héten számos különleges autót láthattunk pályára gurulni Goodwoodban. A Goodwood Festival of Speed az egyik legjobb autós esemény, melyen F1-es autók is képviseltetik magukat, méghozzá a távoli múltból is.

Nem egy legendás modell kapott már helyet az eseményen, és legutóbb többek között a Mercedes autója is akcióba lendült. Ez volt az a bizonyos csomag, amivel Lewis Hamilton majdnem nyolcszoros bajnok lett.

Több mint drámai körülmények között vesztette el a címet 2021-ben Max Verstappen ellen. A valaha volt legőrültebb világbajnoki befutója volt ez, amire mindig emlékezni fogunk, Hamilton különösen. Esteban Gutierrez kapta meg a lehetőséget arra, hogy odalépjen a Mercedesnek a víz áztatta pályán.

(Videó a lap alján)