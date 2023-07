Ekkor jelent meg ugyanis a Range Rover Sport, melynek harmadik generációját nem egyszerű kategorizálni, hiszen a mai világban elég furcsának hat egy ennyire nehéz óriás, amiből ráadásul konnektoros hibrid változat is létezik.

2024-ben érkezik a teljesen elektromos kivitel is, és hát ember legyen a talpán aki arrébb gurítja majd, ha lemerül, arról nem is beszélve, hogy a 300 lovas dízelmotorral szerelt alapváltozat is 35 millió forint körüli fontba kerül, és amit itt látunk, az nagyon nem az alap, így már az 50 milliót karcolja.

A duplaturbós V8-assal szerelt P530 523 lóerővel borzolja a kedélyeket, míg a kétféle specifikációjú, közel 3 tonnás PHEV 434 és 503 lóerős kivitelben kerül piacra, mindkettő nagyjából 110 kilométeres hatótávval.

Hogy a „Sport” név mennyire illik egy 2800 kilogrammos óriáshoz, arról nem igazán érdemes mélyebb eszmecseréket folytatni, mindenesetre a kényelem és a luxus, plusz a presztízs sokkal közelebb áll hozzá, mintsem a sportosság.

Ezt is nézd meg: Brutális csattanással ért véget a rendőrségi üldözés az autópályán