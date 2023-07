Elstarolt a 2023-as Goodwood Festival of Speed, melynek ideje alatt számos különleges autó és motor gurul pályára. A világ egyik legjobb autós események, miközben F1-es autók is akcióba lendülnek.

Sőt, egykori és aktuális királykategóriás pilóták is lehetőséget kapnak. Nagy hagyománya van az eseménynek, az emberek megőrülnek érte, és szerencsére ideális időjárási feltételek mellett vehette kezdetét a szezon.

A Zonda Revolucion is pályára hajtott, méghozzá az a verzió, ami utcai használatra is alkalmas, Még ez a visszafogottabb szerkezet is őrületes hangokat okád ki magából, és egyike azon öt verziónak, ami utcai jogosítvánnyal is rendelkezik. A V12-es motor hangját már kilométerekről hallani lehetett.

(Videó a lap alján)