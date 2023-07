Mint ahogy a BpiAutósok kommentelői is felhívják rá a figyelmet, a környéken elég nagy gondot okoznak a figyelmetlen autósok, most is egy ilyet láthattunk, és éppen elkapta az érkező biciklist.

Az ütközés a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé haladva, a Lurdy Ház előtt történt, ahol egyébként tábla figyelmezteti az autósokat a bicikliútról – nem az autós védelmében, de meglehetősen jól rejtőzködik az a tábla, nem ártana kicsit később még egy figyelmeztetés.

Mindenesetre a szemből érkező kerékpárosnak esélye sem volt fékezni, mint ahogy az autósnak sem elkerülni a balesetet. Nagy baj szerencsére most nem történt, de aki arra jár, legyen résen ennél a kereszteződésnél is!

