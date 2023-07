Létrák és ágymatrac is hullot mostanában a hazai autópályákra, de korábban láttunk már vödröt is, a Magyar Közút videójában most láthattuk is, mekkora felfordulást okoz egy-egy elhagyott tárgy.

"Egy-egy járműről lehulló tárgy nemcsak akkor okozhat balesetet, amikor az éppen lerepül, hanem utána is, hiszen, ha valaki áthajt rajta vagy hirtelen megpróbálja kikerülni, az éppen olyan bajos lehet" - írják

"Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor egy autópályán, autóúton a gyors beavatkozás sem veszélytelen" - írja a Magyar Közút.

A korábbi, vödrös esetet is mutatjuk, itt egy Tesla Model 3-ban esett csaknem 800 ezer forintos kár:

