Nyilvánosságra hozta az első adatokat és képeket új T-Cross sorozatáról a Volkswagen. Az autó átdolgozott dizájnnal, tovább bővített alapfelszereltséggel, új műszaki jellemzőkkel és új tervezésű, színvonalas minőségű beltérrel érkezik a vásárlókhoz.

A T-Cross mindössze négy év alatt vezető pozíciót vívott ki a kompakt SUV-modellek körében, eddig ugyanis már mintegy 1,2 millióan döntöttek e sokoldalú Volkswagen mellett.

Kívülről a T-Cross új tervezésű elejéről és hátuljáról ismerhető fel azonnal, amelyek új LED-fényszórókat és LED-technikájú nappali menetfényt, illetve szintén LED-technikájú hátsó lámpákat tartalmaznak. A Volkswagen teljes egészében új fejlesztése a T-Cross számára először kínált IQ.LIGHT - LED Matrix-fényszórók technikája. A Szőlősárga (világos, sportos sárga) normál-, valamint a Tisztakék (klasszikus, barátságos világoskék) és a Királyvörös metálfényezés (tiszta, fényes vörös) révén három új, friss szín is gazdagítja a palettát.

Új infotainment-generáció és kiváló minőségű belső tér - Az új T-Cross utasterének központi eleme a különálló infotainment-kijelző, az alapfelszereltséghez tartozó érintőképernyő képátlója 20,3 centiméter (8,0 col), míg a csúcsváltozaté 23,4 centiméter (9,2 col). A négyajtós, ötüléses modell emellett minden változatában már alapfelszerelésként digitális műszeregységgel készül. A T-Cross műszerfalát is teljesen áttervezték, és a Volkswagen nagyobb modelljeihez hasonlóan lágyan párnázott és lényegesen igényesebb felületi anyagok jellemzik. Ugyanez érvényes a Style és az R-Line változatok első ajtókárpitjaira is. A manuális légkondicionáló berendezés alapfelszerelés a fedélzeten, extrafelszerelésként pedig háttérvilágítású érintőcsúszkákkal automatikus változat (Air Care Climatronic) is rendelhető.

A T-Cross beltere mindig is az egyik legtágasabbnak és legsokoldalúbbnak számított a kompakt SUV-modellek körében, s letisztult kezelésével, akár öt személy számára is bőséges, kiegyensúlyozott térkínálatával, 140 milliméteres távon mozgatható hátsó ülésével és a lehető legsokoldalúbban variálható csomagterével bizonyul vonzónak. Amikor minden ülése foglalt, a T-Cross a hátsó ülés magasságáig pakolva 385-455 literes csomagtartót kínál, míg 60:40 arányban osztott hátsó ülése lehajtásával sík rakfelület alakítható ki, az első üléstámlák magasságáig pakolva akár 1281 literes térfogattal. Az első utasülés háttámlája a Life felszereltségi szinttől már alapfelszerelésként lehajtható, az így létrejövő 2398 milliméter hosszú, egybefüggő rakterület pedig a szörfdeszkától a siklóernyőig mindent elnyel.

A Volkswagen jelentősen, 55-ről 75 kilogrammra növelte a T-Cross vonóberendezésének függőleges terhelhetőségét, azaz 20 kilogrammal nagyobb tömeg nehezedhet felülről az extrafelszerelésként rendelhető, levehető vonóhorogra. Ezzel az új T-Cross egyrészt nagyobb tartalékokkal rendelkezik nehéz utánfutók vontatásához, emellett a vonóhorogra szerelt tartón elhelyezett kerékpárok megengedett együttes tömege is nőtt - ami különösen e-kerékpárok szállításakor fontos.

A T-Cross világszerte azon kevés járművek egyike ebben a kategóriában, amelyek extraként a Menetasszisztens (Travel Assist) rendszerével is felszerelhető. Ez az asszisztensrendszer a jármű támogatott hossz- és keresztirányú vezetését teszi lehetővé, így a T-Cross az elöl haladó forgalomtól és a megengedett sebességtől függően automatikus gyorsítással és fékezéssel szabályozhatja sebességét. Mindeközben a Menetasszisztens - a rendszer működési határain belül - a sebességkorlátozásokat, kanyarokat és körforgalmakat is tekintetbe veheti szabályzása során. Az autó emellett a Sávtartás-asszisztens (Lane Assist) technikájával tarthatja az éppen igénybe vett forgalmi sávot. Ha az új T-Cross felszereltsége DSG sebességváltót is tartalmaz, araszoló (Stop and Go) forgalomban is automatikusan közlekedhet.

Alapfelszerelésként LED-fényszórókkal, LED hátsó lámpákkal és digitális műszeregységgel - A jelentősen továbbfejlesztett T-Cross alapváltozat mostantól olyan megoldásokat is kínál, mint például a halogén helyett új LED-fényszórók, új LED-technikájú hátsó lámpák, multifunkciós kamera, a Közlekedési táblák felismerése (Dynamic Road Sign Display), a Digitális műszeregység (Digital Cockpit) és a minden változatban szabadon álló, új infotainment-képernyő. Felette helyezkedik el a palettán a Life kivitel, egyebek mellett új, 16 col peremátmérőjű könnyűfém keréktárcsákkal és bőrbevonatú multifunkciós kormánykerékkel. A csúcsváltozatok szerepét a még elegánsabb Style és a sportos stílusjegyek jellemezte R-Line tölti be. Az új T-Cross modelleket a Volkswagen jól ismert és gazdaságos TSI-motorjai hajtják.

Az új T-Cross megrendelése - Az Új T-Cross előzetes értékesítése és online-konfigurátora 2023 negyedik negyedévében indul, piaci bevezetése pedig 2024 első negyedévében veszi kezdetét a márkakereskedőknél.

