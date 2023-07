Széria testvérével ellentétben a Mercedes-AMG GLC erősebb és agresszívabb lesz, a modellnek ez a változata ugyanis egy igazi szörnyeteggé változtathatja a SUV-t.Nem meglepő tehát, hogy az új GLC bemutatása után a tekintetek erre a konkrét modellre szegeződtek, amely várhatóan még idén debütál.

A korábban már többször is felbukkanó AMG GLC Coupé nem tűnik másnak, mint amire eddig is számítottunk. A legutóbbi videón ugyanis láthatjuk, hogy az eddig készült renderképek szinte teljesen igazolva lettek most, hogy az álcázását jelentősen csökkentő modell nem akarja elrejteni a dizájn főbb részleteit.

Bár egyértelmű információ egyelőre nincs, az AMG GLC Coupé legalább 680 lóerővel érkezhet, amivel pontosan 290 lóerővel lenne erősebb a GLC 43-asnál. Ha igazak a hallott állítások, akkor a modell közel 3 másodperc alatt teljesíti majd a 0-100 km/órás gyorsulást.

Az új GLC 63 Coupéban is a márkától már megszokott 2,0 literes, négyliteres, hibrid segédhajtású motort alkalmazzák majd.

A teljesítménynövekedés a GLC Coupe formatervét is érinti majd. A sokkal agresszívabb megjelenésű modell nagyobb légbeömlőket kap majd, de érkezik a négyes kivezetésű kipufogórendszer, az agresszívabb diffúzor és az AMG-specifikus hűtőrács is.

Galéria: 2023 Mercedes GLC Coupe