Mindig szomorú összetörve látni egy Ferrarit, és ez szinte minden esetben így van. Így van, mert igazi műremekekről beszélünk, de az évtizedek alatt százával zúztak le ilyen autókat, köztük millió dolláros verziókat is.

Egyesek nem uralják az alattuk dolgozó erőt, míg mások csak szerencsétlenek. A végeredmény azonban ugyanaz, és ha egy Ferrarit összetörnek, az már soha nem érhet annyit, ráadásul méregdrága megcsináltatni.

Egy Ferrari SF90-et is sikerült valakinek lezúznia Monacóba, és nem kicsit. A Ferrari SF90 Stradalét 2019 óta gyártják az olaszok, melyben 3 elektromos motor is helyet kapott, amik 217 lóerőt adnak le. A V8 -as ikerturbós erőforrás pedig egymaga 769 lóerővel járul hozzá a teljesítményhez, de ez a Ferrari egy ideig biztosan nem megy sehova.