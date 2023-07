A Picanto a Kia egyik legkelendőbb modellje a világ számos régiójában, és továbbra is különösen kedvelt Európában, a miniket keresők körében, akiknek a legfontosabb, hogy a rövid utakat is kényelemben tegyék meg, és lehetőleg parkolót is találjanak.

A megújult, meglehetősen merész dizájnnal érkező kisautó 255-1010 literes csomagterével, magas alapfelszereltségével és a GT Line opciókkal továbbra is sokaknak alternatívát kínálhat.

A megújuló Picanto is megkapja a márka jellegzetes, "tigrisorrú" hűtőrácsát, opciósan LED-fényszóróval is kérhető, a GT-Line verzió pedig akár 16 colos abroncsokkal is megvásárolható, sőt, akár napfénytetővel is rendelhető lesz.

A belső is modern, 8 colos érintővel is kérhető a modell, biztonsági extrák közül kiemelendő a gyalogos- és kerékpárfelismerő, a holttérfigyelő, valamint a sávtartó. A Picanto hat légzsákot és ISOFIX-rögzítőpontokat is kap.

Kétféle motorral érkezik a Kia legkisebb modellje, a háromhengeres 1 és a négyhengeres 1,2-es szívó benzinesek esetében az erőátvitelért ötfokozatú manuális, vagy automata váltó felel. Hibrid változat nem készül belőle, hazai árát egyelőre még nem közölték vélhetően 5-6 millió forintos kezdőárral számolhatunk.

