A tengerentúlon érdekesebbnél érdekesebb figurákkal találkozhatunk, hol pozitív, hol negatív módon. Egy azonban biztos, ha az Egyesült Államokban él az ember, mindig készüljön fel valami váratlanra.

Nem ritka, amikor nagyon idős emberek pattannak a volán mögé, és néha olyan autókban láthatjuk őket, hogy leesik az állunk. Most is valami hasonlót tapasztalhattok, ami bennünket is meglepett.

A videók böngészgetése alatt találtunk rá erre a gyöngyszemre, ugyanis egy 93 éves nagy ült a félmillió dolláros Lamborghini volánja mögött, ami sokkal inkább versenyautó, mint sportautó, tekintve csomag az erejét és aerodinamikáját.