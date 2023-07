A Nordschleife a világ talán legjobb versenypályája, amit számtalan amatőr próbált már ki az évek alatt. Egyesek totálkárosra tört autóval tértek haza, mely bizonyította, hogy még messze nincsenek azon a szinten, mint ez a legendás aszfaltcsík kíván tudásban.

Olyan horrorisztikus bukásokat vettek videóra, hogy azokat nézni is fáj. Minden évben vannak ilyen balesetek, és sajnálatosan igen komoly autókat is összetörnek, néha egy kisebb hiba is elegendő ehhez.

Emiatt is fontos nézni a tükröt, és ha jön egy gyorsabb autó, akkor minél hamarabb lehúzódni jobb, miközben ezt irányjelzővel jelezzük. Fogalmazzunk úgy, hogy a VW Golf GTI-t kormányzó vezető nem volt a helyzet magaslatán, és a Mercedes C63 AMG-t vezetőnek igencsak korrigálnia kellett.