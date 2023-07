A Mustang Shelby GT500 az egyik legmenőbb amerikai izomautó, amit sokan szeretnek, ráadásul elérhető áron kínálják. Ez persze nem jelenti azt, hogy népautó lenne, még az USA-ban sem, viszont nem „elérhetetlen”, mint egy Ferrari.

Az élmény is más, de nem lehet azt mondani, hogy ne érné meg az árát. Sőt, nagyon is megéri az árát, már csak a puszta megjelenése és a hanghatások miatt is, egyszerűen káprázatosan keményen néz ki a verda.

Más kérdés, hogy a videóban látható utca lakói nem díjazhatták túlságosan a Mustang Shelby GT500 vezetőjének manőverét. Már a megérkezés is erős volt, majd jött egy kisebb „fánkozás”, és egy padló gáz.