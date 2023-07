A Lexus modern modellkínálatának talán egyetlen tagja sem részesült olyan általános és teljes körű elismerésben, mint a 2017-ben bemutatott LC. A gran turismo 3,5 literes full hibridként és 5,0 V8-as sportmotorral egyaránt megvásárolható, utóbbit a 2020-as modellévtől vászontetős kabrió karosszériával is kínálja a Lexus. A modell a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára a Lexus által kínált vezetési élmény legmagasabb szintjét testesíti meg: lineáris reakciói tökéletesen tükrözik a vezető szándékait.

A Lexus shimoyamai műszaki központjának mérnökei most olyan, további módosításokat dolgoztak ki, amelyek révén a rugózási komfort és az iránytartás terén egyaránt még magasabb szintre lép a modell.

Elsőként módosították a V8-as benzinmotor rögzítését, a kupékiviteleknél megerősítették a hátsó felfüggesztés bekötését, míg a kabrió torziós szilárdságát a fenéklemez meglévő merevítő elemeinek megerősítésével, illetve új merevítések beépítésével fokozták. Módosították a kerékcsavarok rögzítését, így még szilárdabb lett a szerkezet, valamint új gyári szerelésű abroncsokat választottak; a változtatások egyszerre eredményeznek kényelmesebb rugózást és precízebb irányíthatóságot.

Áthangolták a rugókat, a kanyarstabilizátorokat és a lengéscsillapítókat, így a vezető részletgazdagabb visszajelzést kap az útról, a pontosabb kormányreakciók pedig lineárisabb irányíthatóságot eredményeznek. Ugyanezt a célt szolgálja az automata sebességváltó áthangolása: a rendszer a váltások során pontosabban értelmezi a vezető szándékát, így komfortos és sportos vezetési stílus esetén egyaránt élvezetesebb vezethetőséget, közvetlen gázreakciókat biztosít.

A Lexus LC dizájnerei mindig is kiemelt hangsúlyt fordítottak arra, hogy megtalálják a túraautó karakterével leginkább harmonizáló színvilágot. Ezúttal egy kontrasztos párosítást: a Sonic Copper/Heat Blue kombinációt alkalmazták; az utastérben a Dark Rose árnyalat hoz új hangulatot. A kupé kínálatában új a kék-fehér külső színvilág, amelyhez módosított belső színharmónia tartozik, míg a kabrió vászonteteje új piros árnyalatban is választható.

Ami a digitális fejlesztéseket illeti, az új 12,3 colos érintőképernyőn állandóan láthatók a leggyakrabban használt funkciók parancsikonjai; ezeket a vezetőhöz közel csoportosították. A képernyőn megjelenő információ elrendezését, illetve a parancsokra adott reakciókat egységesítették.

Tovább bővült a Lexus Safety System+ biztonsági funkciók sora. Az előre tekintő kamerát és a nagy felbontású radart egyaránt továbbfejlesztették, így az ütközést megelőző rendszerek nagyobb tartományban képesek érzékelni az akadályokat, így hatékonyabban tudják elkerülni a balesetet. Mostantól a kerékpárosokat is észleli, illetve a gyalogosokat éjszaka, sötétben is „látja” a rendszer; kanyarodás közben is érzékeli a keresztező gyalogosokat és járműveket; emellett két új funkció is megjelent a palettán: az egyik kis sebességű haladás esetén megakadályozza a hirtelen gázadást, ami a jármű megugrását és kezelhetetlenné válását eredményezhetné; a másik a sávon belül végrehajtott elkerülő manővereket támogatja automatikus elkormányzással.

Megjelent a mesterséges intelligencián alapuló, finomabban és diszkrétebben dolgozó sávkövető rendszer, az adaptív tempomat mostantól az ívmeneti sebességet is szabályozza, a jelzőtábla-felismerő rendszer, valamint mostantól 360 fokos panorámaképet is kaphatunk a jármű közvetlen környezetéről, illetve az autó alatti útfelületről.

A fenti, átfogó módosításokon túl egy sor különleges fejlesztés teszi a kínálat eddigi talán legjobban vezethető tagjává az Edge limitált szériát. A kizárólag V8-as motorral, kupékarosszériával megrendelhető különkiadás új fejlesztésű, üreges alumíniumból készült hátsó futóműelemeket, valamint további padlómerevítéseket kap. A fix hátsó szárny mellett a lökhárítóba integrált légterelő idomok javítják tovább az aerodinamikai jellemzőket. Az alumínium futóműelemek egyébként utólagos átépítésre megrendelhetők lesznek minden LC-hez.

Az 5.0 V8-as szívómotor sem maradt változatlan. Optimalizálták a mozgó alkatrészek tömegét és csökkentették a belső súrlódás mértékét, így a Lexus történetének egyik legkiválóbb blokkja még finomabban jár. A hátsó differenciálmű végső beállítását Takumi mesterekre bízzák, így a hajtáslánc közvetlenebbül, harmonikusabban reagál a gázadásra és -elvételre.

Ahogy az alapmodelleknél, itt is kiemelt szerep jutott a színeknek. A karosszéria Hakugin névre keresztelt fényezése matt fehér alaptónusú ezüst színével visszafogott, meditatív hangulatot kölcsönöz az autónak; a hatást fényes fekete kontrasztelemek erősítik. Az utasteret a hagyományos japán győzelmi szín: a Kachiiro különleges kékje uralja.

Az Edge kivitel mintegy 25 százalékos felára ellenére kivételes értéket és vonzerőt képvisel. Ezért, hogy a várhatóan elsöprő érdeklődést kezelhető szinten tartsa, a Lexus a japán autóiparban gyakran alkalmazott megoldást választotta: a limitált kiadás mindössze hatvan példányát kisorsolja az érdeklődők között.

