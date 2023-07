Nehéz szavakat találni a Ferrari autóira, amik nemcsak a maguk nemében műremekek. Néha azt érezzük, hogy vétek őket használni, csak elnéznénk őket a garázsban, ahogyan csillognak, és ez sok esetben valóban így van.

Ugyanakkor azok, akik imádják a sebességet, a benzingőz illatát, érezni a G-erőket, másképpen gondolkoznak. A Ferrari SF90 Stradale is az újabb modellek közé sorolható, amit 2019 óta gyárt a Ferrari.

Nem mellesleg egy olyan autóról beszélünk, amit elektromos motorok is hajtanak, melyekkel plusz 217 lóerőt kapunk. A V8-as ikerturbós erőforrás pedig 769 lóerőt ad le, mellé „némi” nyomatékkal, amit minden kanyarban érezhetünk.

Többek között a Nordschleifén is elrúgták a gépet, és olyan tempóval mentek vele, hogy az az 1000 lóerőhöz köztelítő összteljesítmény innen is meggyőző volt. Csodálatos, ahogyan a Ferrari betapad a kanyarokban, és a legkisebb korrekcióra is stabilan reagál.

(Videó a lap alján)