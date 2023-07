Ezernyi olyan illegális gyorsulást láthattunk már, amik tragédiával végződtek. Szerencsére olyan gyorsulásokat is tartanak, amiket kontrollált környezetben rendeznek meg, például egy lezárt reptér kifutópályáján.

Ennek is megvan a maga veszélye, viszont általában nagy a bukótér, ami biztonságot ad. Ugyanakkor sok esetben alacsonyak az autók hasmagasságai, így benne van a pakliban egy borulás.

A videót nézve bennünk is megállt egy pillanatra az ütő, mert úgy tűnt, hogy a Lamborghini is borulni fog, és ha ennél a tempónál felborul az autó, akkor az akár végzetes is lehetett volna, főleg, ha a sofőr nincs bekötve.

Jól látni, amikor a vezető a másodperc tört része alatt elveszíti az uralmát a gép felett, és onnan nincs visszaút. Mintha az egyenletlen talaj dobta volna meg a Lamborghinit, majd a következő másodpercben már úgy pörgött, mint egy hollywoodi filmben.

