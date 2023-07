Vannak bizonyos típusok, melyek sosem mennek ki a divatból, és ha kellően vigyázunk rájuk, hosszú évekkel később is ugyanarra a teljesítményre képesek, mint amikor legördültek a futószalagról.

Nem létezik ideálisabb és élvezetesebb hely a Nürburgringnél, hogy megnézzük, mire képes az autónk. Nem egy komoly autótörést, súlyos balesetet láthattunk már a Zöld Pokolban, ahol jelenleg is tartanak nyílt napokat.

Ilyenkor szinte bárki pályára gurulhat, akár motorosok is, de nagyon kell figyelni, mert óriási tempót lehet menni a veterán aszfaltcsíkon, ahol egy kisebb hiba is sokba kerülhet. Nem kevés komoly verdát zúztak már le a helyszínen, és még fognak is.

Alább egy nagyon élvezetes videót találhattok, benne egy 23 éves Renault Clio RS 2-vel, amit kívülről is megnézhettek. Minden autószerelmesnek ajánljuk a felvételt, tökéletes kikapcsolódás a monitor előtt.

(Videó a lap alján)