"A Studio hívogató és kényelmes közeget kínál ügyfeleinknek, ahol kapcsolatba léphetnek a Porschéval, akár új álomautójuk konfigurálásáról, akár a kiszállításról van szó, akár csak egy eszpresszóra ugranak be." – közölte Joe Laerence, a Porsche Cars North America ügyvezető alelnöke.

A Pearl Districtben található bemutatóterem megnyitóján több mint ezer vendég vett részt, az ünnepség során egy 2003-as 911 Targát is begurítottak a szalonba, amelyet a Porsche Beaverton szakemberei restauráltak a tavalyi Porsche Classic Restoration Challenge keretében.

Az autót mintegy 61 ezer dollárért árverezték el, a bevételt pedig a Dougy Centernek ajánlották, mely olyan családokat támogat, akik elvesztették gyermeküket.

A két emeletes szalon 12 920 négyzetméteren terül el, és helyi művészek munkái díszítik a falait. A tervek szerint a Porsche rajongók és a helyi közösség számára különböző rendezvényeket szerveznek.

A szervizszolgáltatásokat is itt oldják meg, valamint a járművek átadására is a szalonban kerül sor, de tesztvezetésre és a részletes konfigurálásra is lehetőséget biztosítanak a stúdió munkatársainak segítségével.

Ezt is nézd meg: Medve foglalt el egy terepjárót, érdekes módon szabadították ki