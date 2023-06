A Night Series dizájncsomag a Mercedes-Maybach S-osztály fényűzését és kifinomultságát is teljesen új magasságokba emeli. A vásárlók számára a szürke, a fekete és a fehér árnyalatait felvonultató fényezési lehetőségek széles választékát kínálja a gyártó. Emellett egy rendkívüli kéttónusú Onyx Black/Mojave Silver szín is elérhető, amely igazán különleges megjelenést biztosít.

A legkisebb részletekre is odafigyeltek, mely a fényszórókat díszítő rózsaarany betétben, és a sötét metálfényű krómelemekben is megmutatkozik. Ezzel is kiemelik a formaterv elegáns és hosszúkás profilját, amelyhez a krómfekete kipufogóvégek is hozzájárulnak.

A Night Series új szintre emeli az exkluzivitást. Két kivételes belső színösszeállítás áll rendelkezésre: MANUFAKTUR Deep White/Black Pearl Exclusive Nappa Leather, illetve a MANUFAKTUR Black Pearl Exclusive Nappa Leather. Ezek a fényűző, aranyszürke opciók finoman, mégis hatásosan emlékeztetnek a jármű kivételes jellegére.

A személyre szabott színválasztéktól kezdve az exkluzív belső felszerelések széles skálájáig a Maybach S-osztály teljesen személyre szabható, a kívánságoknak csak a pénztárca szabhat határt.

