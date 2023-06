A Deagostini T1 modellje valósághű, legapróbb részletei megfelelnek az eredetinek. A kiváló minőségű fém karosszériaelemek pedig masszívvá teszik a modellt. Egyszerűen és jól szórakozva építheted meg a saját modelled, részletes, lépésről-lépésre követhető, számos ábrát is tartalmazó összeszerelési útmutatók segítségével.

A gyűjteményt alkotó, bőséges tartalommal és sok képpel ellátott lapszámok a Volkswagen márka történetét mesélik el, és számot adnak a VW több generáción átívelő hatásáról. Megismerhetitek a Transportert a korai, 40-es évek prototípusaitól napjaink modern kiviteléig.

Rendeld meg ezt a fantasztikus kiadványt 2023. 08. 30-a előtt a kiadó weboldaláról, használd a promóciós kódot T1HUMotor és vár rád egy extra ajándék, egy 1:24 méretarányú Volkswagen T1 kombi formájában.

A leírások és az ajándékok mellett részenként építheted meg a Transporter 23 ablakos Samba Bus változatát, melynek kéttónusú fényezése összetéveszthetetlen.

Az 1:8 méretarányú replika részletesen kidolgozott kormányszerkezettel, mozgatható ajtókkal, napfénytetővel, világító fényszóróval és hátsó lámpával bír. A mikrobusz belső felszereltsége a műszerfaltól a pótkerékig részletre kiterjedően pontosan rekonstruált!

Katt ide, és használd egyedi promóciós kódodat a további ajándékokért: T1HUMotor

A kiadványhoz ajándékok is járnak, három poszter, szerszámosláda, valamint hivatalos VW fémbögre, és a Volkswagen Kombi Luxus és Volkswagen T2 Busz miniatűr modellje, továbbá egy vitrin, melynek köszönhetően megóvható a portól és a sérülésektől az 1:8-as méretarányú modell. A házhoz szállítás ingyenes!

