Idén májustól a Toyota nemzetközi motorsportban való részvételét 1973-tól napjainkig bemutató, eredeti versenyautókból álló gyűjteménye látogathatóvá vált a nagyközönség számára. A kiállítás a Toyota Gazoo Racing Europe kölni központjának két szélcsatornájának egyike alatt található.

A Toyota Motorsport Múzeum május 11-én nyitotta meg kapuit, pontosan egy hónappal azelőtt, hogy a gyári csapat részt vesz a legendás franciaországi verseny, a Le Mans-i 24 órás 100. évfordulós futamán, amelyen sorozatban a hatodik győzelmére hajt. A nyitó nap harmadik túrája egy különleges csúcspontot tartogatott a látogatók számára, ugyanis csak ekkor indították be az ikonikus, 1998-ban és 1999-ben Le Mans-ban kis híján győzelmet arató Toyota GT-One (TS020) 3,6 literes V8-as ikerturbós motorját (mindkét versenyen az utolsó órában vesztette el az autó az esélyét a győzelemre, először váltóhiba, másodszor egy defekt miatt).

A májusi megnyitón a rajongók négy valóban győztes Le Mans-i Toyotával is közelebbi kapcsolatba kerülhettek, az első győzelmet szállító, 2018-as, LMP1-es TS050 Hybridtől a legújabb, Le Mans Hypercar kategóriás GR010 Hybridig. A 2020-ban diadalmaskodó TS050 Hybrid kivételével – amely a Le Mans Múzeum állandó kiállításának van kölcsönadva – az összes győztes Toyota ki volt és ki lesz állítva a kölni Motorsport Múzeumban, mégpedig pontosan abban a koszos állapotban, ahogyan a legendás versenyen célba értek: horpadásokkal, fékporos felnikkel, kopott gumikkal és bogártetemekkel. Korábban a 2019-es és a 2021-es győztest Japánban állították ki, de nemrég mindkettőt visszaszállították Németországba, a TGR európai központjába.

A négy Le Mans-i győztes Toyota azonban mostantól pár hétig igazoltan fog hiányozni a gyári múzeumból, május végén ugyanis Franciaországba szállították őket, hogy a legendás verseny századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen tiszteletüket tegyék az eleve ott „lakó” ötödik társukkal együtt. Az odavezető úton a korábbi négy győztest elvitték a Valenciennes-ben található Toyota-gyárba, a Toyota Motor Manufacturing France-ba is. A Yaris és Yaris Cross európai gyártásának helyszínén a gyár alkalmazottai fogadták őket, akik sok szerencsét kívántak a csapatnak, mielőtt az autók folytatták útjukat La Sarthe felé.

A Circuit de la Sarthe versenypályán az első alkalommal találkozott egymással az öt győztes hibrid Toyota, a nagy alkalmat egy fotósorozattal örökítették meg, amely az aszfaltcsík utolsó sikánjában készült. Egyébként mind az öt Toyotát, valamint hatvan másik győztes autót egy egyedülálló retrospektív kiállítás részeként lehet majd megcsodálni a Le Mans-i versenypálya múzeumában június 1. és július 2. között.

De 2018-as és 2022-es győztes autó nem csak álló helyzetben lesz látható, ugyanis közvetlenül a jubileumi verseny rajtja előtt, június 10-én szombaton csatlakoznak a centenáriumi ünnepség csúcspontjának számító felvonuláshoz, amely az elmúlt száz év legendás autóit hozza össze, hogy száguldva nosztalgiázzanak a 13,626 km hosszú pályán. A Toyotákat két korábbi győztes pilóta vezeti majd, Alexander Wurz és Nakajima Kazuki. Előbbi a mai napig a legfiatalabb versenyző, akit elsőként intettek le Le Mans-ban (22 éves volt 1996-ban), és a vezéralakja volt a Toyota 2012-es visszatérésének, utóbbi pedig az egyetlen japán, aki már háromszor győzött a 24 óráson, és 2021-es visszavonulása óta ő a Toyota Gazoo Racing Europe alelnöke.

De térjünk vissza Kölnbe, ahol a látogatók olyan Toyotákat is láthatnak, amelyek bár nem nyertek Le Mans-i 24 órást, de saját fejezetet írtak a hosszú távú versenyzés történetében, mint például a C-csoportos TS010 sportautó, a világ egyetlen közúti használatra készített GT-One-ja, vagy a 2014-es Hosszútávú-világbajnokság (FIA WEC) egyéni és konstruktőri pontversenyét is megnyerő TS040 Hybrid.

Természetesen a kölni múzeumban a Toyota Forma-1-es autóinak minden generációjából is találhatók példányok, a 2001-es első teszteken használt TF101-es kezdve a japán gyártó utolsó nagydíjon indult versenyautójáig, a 2009-es Abu Dhabi Nagydíjon részt vett TF109-esig.

De a rali-vb ikonikus Toyotái sem maradhattak ki a kiállításból: megtekinthető két szívómotoros Celica a 70-es évekből, a B csoportos Celica Twincam Turbo (amelyet „Afrika királynőjének” becéznek Björn Waldegård 1984-es Szafari-rali győzelme óta), de ki vannak állítva a szépséges A-csoportos Celicák, a békalámpás WRC Corolla, a 2017-es Yaris WRC, a Covid-járvány miatt sosem versenyzett, 2021-es Yaris WRC prototípusa, valamint a 2022 óta használt, és tavaly világbajnokságot nyert Yaris Rally1 Hybrid is.

A következő hónapokban további vezetett túrákon lehet majd felfedezni Kölnben a Toyota motorsport-örökségének különböző aspektusait (beleértve a Forma-1-es és ralis különlegességeket is), az összes dátum és tematika az Eventimen keresztül érhető el. Egyszerre legfeljebb 24 főt fogad a kiállítás, a csoportok a www.tgr-europe.com/museum weboldalon keresztül foglalhatják le maguknak a 90 perces vezetett túrát, amelynek összköltsége átszámítva 156 ezer forint, ami fejenként minimum 6500 forintos belépőt jelent. Nem árt igyekezni, mert a jegyek és a látogatói időpontok száma korlátozott, és várhatóan nagy lesz a kereslet a korábban kizárólag meghívott vendégek számára fenntartott élmény iránt.

via Smartermedia

