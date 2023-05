Az 1980-as évek a New Wave zenén, a mainstream turbófeltöltős autókon és a pasztellszínű pólókon viselt dekonstruált vászonkabátokon kívül a 8 bites videojátékokat is adták nekünk.

A kezdetleges, de fellendülőben lévő otthoni számítógép-ipar támogatásához olyan klasszikus versenyautós játékok születtek, mint a Pole Position, a Spyhunter és az Out Run.

Ennek a szórakozásnak a szellemét megragadva a Halálos Iramban franchise bemutatott egy 8 bites játékot, amelyet Fast X: The End of the Road Begins címmel fedezhetsz fel.

Az egyszerű játékmenet lényege, hogy Los Angeles, Brazília és Róma utcáin kell kikerülni az akadályokat, köztük autókat, robbanóanyagokat és kátyúkat. Útközben nitró-palackokat, készpénzt és kockás zászlókat gyűjthetsz be, hogy felgyorsítsd a haladásodat.

A játékban olyan járművek is szerepelnek, mint Dom és Dante autói. A lila és fekete színeken kívül azonban nehéz megmondani, hogy melyik autó Dante Chevrolet Impalája, és melyik Dom Dodge Chargerje.

A pályák között a Fast X film traileréből vágott jeleneteket nézhetsz meg, amelyekben autós üldözések és robbanások láthatók. A film premierje egyébként május 19-én pénteken lesz, és az eredeti Fast and the Furious franchise kétrészes fináléjának első része lesz.

Maga a film középpontjában Dom és "családja" áll. A franchise szereplőit a filmben a következő sztárok alakítják: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Sun Kang, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson és Rita Moreno.

Dwayne "The Rock" Johnson ezúttal nem tűnik fel a képernyőn a Vin Diesellel való hosszú ideje tartó súrlódása miatt.

Bár a Fast X után a központi szereplőgárda várhatóan nem tér vissza a Halálos Iramban franchise további filmjeihez, elképzelhető, hogy más önálló filmek is készülnek majd a Hobbs és Shaw nyomán.

A játék remek szórakozás, amelyet bármelyik böngészőben játszhatsz, ha meglátogatod a Lets Race Fast X Movie webhelyét.