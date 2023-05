A Ferrari F40 kétségkívül az egyik legikonikusabb sportkocsi, nemcsak a Ferrari, hanem az egész autógyártás történetében. A modell legfontosabb példányai közé tartozik a 83249-es alvázszámú autó, amely Alain Prosté volt.

Háromszoros Forma-1-es világbajnokként Prost pályafutása csúcsán volt, amikor 1990-ben Maranellóba kerülve megkapta az autó kulcsait (1993-ban a negyedik bajnoki cím következett a francia számára, de már a Williamsnél).

Most akár te is lehetsz az, aki abban a kiváltságban részesülhet, hogy a műfaj specialistája, az RM Sotheby's által május 10-12. között megrendezésre kerülő árverésen birtokba veheti a szóban forgó F40-est.

A 83249-es alvázszámú, 2.500.000 és 3.000.000 euró közötti összegre becsült autó még mindig figyelemre méltó állapotban van. A motorsport egyik legnagyobb alakja, Prost 1989 végén vette birtokba az autót, de valójában soha nem használta, és nem sokkal később, az 1990-es évek elején eladta.

Az autó következő tulajdonosa, Graham de Zille (aki jelenleg a Ferrari Challenge Series-ben tevékenykedik) az egész Egyesült Királyságot bejárta vele, sőt, még a Motor Sport egyik cikkében is szerepelt, amelyben a Ferrari 50 éves fennállását ünnepelte.

Egyedi és szinte új modell

Az évek során az F40-es többször is gazdát cserélt, de mindig gondosan karbantartották, aminek köszönhetően kivételes állapotban maradt. Még Ferrari Classiche minősítést is kapott, ami azt jelenti, hogy minden eredeti alkatrésze megmaradt, beleértve a motort, a sebességváltót és a karosszériát is.

A Ferrari 70. évfordulója alkalmából rendezett maranellói Concours-on osztályában második helyezést ért el.

Az autó egyébként jelenleg Franciaországban van. Az üzemanyagtartályokat egy 2019 márciusában, a lyoni Ferrarinál végzett nagyszerviz során cserélték ki, és 2028 szeptemberéig érvényesek. Ami a gumikat illeti, azok jelenleg 10 évesek, de az F40 leendő tulajdonosa egy 2018-as keltezésű garnitúrát is kap.

Bár már több mint 30 éves, még mindig csak kevesebb mint 4700 kilométer van benne, az autó pedig még mindig az autóépítés mesterműve. Erős V8-as motorja ma is ugyanolyan lenyűgöző, mint amikor a híres olasz elhagyta a maranellói gyárat.

Az a tény, hogy egykor a Forma-1 történetének egyik legnagyobb versenyzőjéhez tartozott, csak tovább növeli a vonzerejét.

Egy másik Ferrari F40-es az év elején 2,15 millió dollárt ért el egy árverésen, így nem lenne meglepő, ha Prost F40-esére magasabb ajánlatot kapnánk. A modell szinte már klasszikusnak számít az RM Sotheby's számára, amely minden nagyobb árverésen elad egyet.

A kanadai székhelyű ház következő F40-ese egy 1989-es modell lesz, amelyet 2 200 000 és 2 800 000 euró közé becsülnek. Ehhez május 20-án az olaszországi Comói-tó partján lévő Villa Erba árverésre kell majd menni.