Az egész autóipart érintő folyamatos kihívások ellenére a Bentley az elmúlt években hihetetlen sikereket ért el, újra és újra megdöntve a pénzügyi rekordokat.

Most, hogy a 2023-as első negyedév lezárult és az eredmények is megvannak, a történelmi gyártó továbbra is kiválóan teljesít. A nyereség 27%-kal nőtt, míg a bevétel 9%-kal gyarapodott, így összesen több mint 1,1 milliárd dollárra emelkedett.

A Bentley a fokozott személyre szabhatóság, a limitált szériák és a karosszériaépítési erőfeszítéseknek tulajdonítja, hogy hozzájárultak az árbevétel megtérülésének növeléséhez, amely így 20,9%-ról 24,4%-ra emelkedett.

Emellett a járműeladások 10%-kal nőttek, összesen 3517 autóra. A Bentley legnépszerűbb modellje, a Bentayga SUV az eladások 42%-át tette ki.

A Bentayga EWB viszonylag friss bevezetésével, amely a márka új luxus zászlóshajója, a vásárlók mostantól választhatnak egy inkább a vezetőre összpontosító Bentayga és egy olyan Bentayga között, amely páratlan szinten szolgálja ki az utasokat.

A Bentley legújabb sikereiről szóló hírek legizgalmasabb aspektusa, hogy ahogy a márka követi a Beyond100 stratégiájában kijelölt utat, úgy lesz még nagyobb mértékű az elektromos járművekre való átállás.