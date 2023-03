Az elmúlt hónapokban sok szó esett a a Tesla egyelőre még béta verzióban lévő teljesen önvezető szoftveréről, amelyet már mintegy 400 000 ügyfél használ.

A funkció a klasszikus Autopilot erős továbbfejlesztését jelenti, mivel lehetővé teszi az automatizált vezetést akár városban is (tehát nem csak autópályán), a kereszteződések és közlekedési lámpák figyelembevétele mellett.

A Tesla által a balesetekkel kapcsolatban nyilvánosságra hozott első adatok meglehetősen biztatóak, és azt mutatják, hogy a szoftver valóban javította a biztonságot.

A súlyos balesetek száma ötödére csökkent

Természetesen meg kell várni, hogy magát az adatot egy független szerv is elemezze, ha azonban megérkezik a megerősítés, a teljes önvezetés valóban forradalmi változást hozhat az autonóm vezetés területén.

Az elmúlt 12 hónap tesztjei és a felhasználóktól gyűjtött adatok alapján a Tesla azt állítja, hogy a légzsákok kioldását 5,15 millió kilométerenként észlelték, míg az amerikai átlag (az amerikai rendőrség adatai alapján) 1 millió kilométer körül van. Ez azt jelenti, hogy a teljes önvezetés ötször biztonságosabb lenne, mint az "emberi" vezetés.

Hamarosan Európában

Mint említettük, további vizsgálatokra lesz szükség ahhoz, hogy meggyőző legyen, ám a jelek szerint az FSD már jelen állapotában is megfelelően működik.

A 15 000 dolláros opció egyelőre csak Észak-Amerikában érhető el, és még nem fejeződött be a fejlesztési fázis, így még néhány hónapot várni kell arra, hogy Európába is megérkezzen, ahol még fel kell hívni a figyelmet a helyes vezetési magatartásra.

A közösségi médiában ugyanis rengeteg olyan videót lehet látni, amelyeken a Tesla sofőrjei elalszanak a volánnál, vagy teljesen elvonják a figyelmüket a vezetéstől.

Bármennyire is autonóm vezetésről van szó, az emberi komponens továbbra is fontos marad, hogy vészhelyzet vagy a rendszer esetleges hibái esetén be tudjon avatkozni (ami jelenleg még lehetséges, mivel béta-állapotról van szó).

Röviden, a józan ész és a technológia kombinálása napi szinten megelőzheti a halálos áldozatok és sérültek számát.