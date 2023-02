A Nissan Leaf az egyik legnépszerűbb villanyautó a világon, de nem az az autó, amivel nagyon jól lehet szórakozni. Ez a darab azonban más. A The Drive videójában bemutatott 2013-as Leafet egy Derek Young nevű mérnök vette meg, elég komoly hibával, az akkumulátora annyira elhasználódott, hogy 50 km-nél már meg sem tud többet tenni.

Young így úgy döntött, hogy hibridet csinál belőle és egy Kawasaki Ninja ZX-10R erőforrását rakja bele, ami egy utcai versenyen tört össze. Ez a feladat nem volt könnyű. A szerelőnek egy Lexus IS350 vázának hátsó keretét kellett a Leafre hegeszteni, hogy a motor beférjen a csomagtartóba.

Young ezután el tudta intézni, hogy a belsőégésű és a villanymotor egymás mellett tudjon működni, így nem csak hibrid lett az autó, hanem összkerék-hajtású is. Vezethető csak elektromos hajtással is, a két motor együttes használatával és van egy nagy teljesítményű mód, mely a Kawasaki-erőforrás egész teljesítményét elszabadítja.

Egyéb módosításokat is találni az autón. Példának okáért az első fékbetétek egy Nissan 370Z-ből származnak és egy Ford Mustang féktárcsájára markolnak rá. Emellett egyedi oldalsó légbeömlők is találhatóak a hátsó ablakoknál és egy hátsó szárny is, ami az aszfalthoz szögezi a Nexen gumikat.