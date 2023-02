Európai Uniós törvényhozók hivatalosan is elfogadták a szabályt, ami 2035-től betiltja az új benzines és dízeles járművek használatát, emellett szigorúbb zéró kibocsátású célokat segítő eladási célokat vezet be, bár a kisebb szériákat gyártó márkák esetében van hely a trükközésre.

A törvény szerint a gyártóknak 2035-re a CO2-t kibocsátó autók számát nullára kell csökkentenie 2035-re, azaz a nagy gyártók számára lehetetlen lesz ilyeneket árulni. Emellett a gyártóknak 2030-ra 55%-kal kell csökkentenie károsanyag-kibocsátásukat (ez eddig 37,5% volt). A furgonok kibocsátását 2030-ra 50, 2035-re szintén 100%-kal kell csökkenteni.

Vannak azonban kivételek. Miután a kisméretű gyártók és elsősorban Olaszország tiltakozott, az évi tízezer autónál kevesebbet gyártó márkák számára lesz egy kis haladék, maguk határozhatják meg, hogy 2036-ig hogyan vezetik ki a belsőégésű motorokat.

A korlátozásokat először 2021-ben terjesztették elő és 2022 októberében állapodtak meg róla a gyártókkal, most az Európai Parlament is elfogadta, de még az Európa Tanácsnak is rá kell bólintania, mielőtt kihirdethető lenne, ez márciusban történhet meg.