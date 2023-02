A bajor prémiummárka bemutatja luxuskategóriájú Sports Activity Vehicle (SAV) és Sports Activity Coupé (SAC) modelljei átfogó frissítésen átesett, új kiadásait. Az új BMW X5 és az új BMW X6 gondos odafigyeléssel finomhangolt megoldásokkal és minden korábbinál gazdagabb alapfelszereltséggel nyomatékosítja iránymutatóként betöltött pozícióját. A továbbfejlesztett hajtáslánc-portfólió új belsőégésű erőforrásokat, a BMW X5 xDrive50e modellben (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 0,8 – 1,1 liter / 100 km; kombinált energiafogyasztás (WLTP): 22,9 – 27,0 kWh / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 18 – 26 gramm / km) a legkorszerűbb plug-in hibrid hajtáslánc-technológiát, az összes többi modellben pedig 48 Volt kapacitású indítógenerátorral dolgozó mild-hibrid technológiát vonultat fel. Az automatizált járművezetést és parkolást támogató új rendszerek ugyancsak irányt mutatnak, ahogyan a BMW 8.0 operációs rendszeren futó, BMW Ívelt Kijelzővel dolgozó BMW iDrive járművezérlő technológia legkorszerűbb generációja is.

Az átfogó frissítés gondoskodik róla, hogy a BMW X5 kategóriája globális piacvezetőjeként, a BMW X6 pedig a német prémiumautó-gyártók által kínált modellpaletta legnépszerűbb terepkupéjaként írja tovább sikertörténetét. Mindkét újdonság a BMW Group egyesült államokbeli, Spartanburg városában működő gyárában lát majd napvilágot, amely a BMW X modellcsalád kompetenciaközpontja is egyben. Az új BMW X5 és az új BMW X6 közös piaci premierje 2023 áprilisában veszi kezdetét.

Az alapfelszereltségként kínált xLine stílusjegyek még magabiztosabb kiállást és még masszívabb felépítést kölcsönöznek az új BMW X5 modellnek. Az újdonság frontrészét az első fényszóró-pár és a BMW hűtőrácsok modern újraértelmezése határozza meg. Az első fényszórókat 35 milliméterrel keskenyebb kialakítás mentén álmodták meg a tervezők, a nyíl alakú nappali menetfények pedig kifelé mutatnak és irányjelzőként is funkcionálnak. Az első fényszórók az opcionális extrafelszereltség részeként adaptív vezérléssel, mátrix LED-technológiával és BMW Selective Beam vakítás-mentes távolságifény-asszisztenssel, valamint M Shadowline kivitelben is megrendelhetők.

A BMW hűtőrácsok elegáns BMW Iconic Glow kontúrvilágítása az opcionális extrafelszereltség részeként immár az új BMW X5 hathengeres motorral szerelt modellváltozataihoz is elérhetővé válik. E jellegzetes stílusjegy páratlanul egyedi megjelenést garantál, amelyhez a függőlegesen megrajzolt légbevezető nyílások, a gyöngyház hatású króm dekorbetétek és a háromszög alakú légbeömlők is nagymértékben hozzájárulnak.

A BMW X5 gondos részletességgel továbbgondolt formanyelve az első kerékjárati ívek új légkivezető nyílásainak, valamint az alapfelszereltségként kínált Satin Aluminium külső felszereltségi csomagnak és Satin Aluminium tetősíneknek is utat enged. A magával ragadó fénydizájnnal megrajzolt, száloptikás hátsó lámpák és féklámpák hátulnézetből is azonnal felismerhetővé teszik az újdonságot. A BMW modellek hátsó lámpáinak jól ismert, „L” alakú fénydizájnját vízszintesen, jellegzetes „X” motívumot alkotva álmodták meg a készítők.

Az új BMW X6 első fényszórói szintén keskenyebbek és nyíl alakú nappali menetfényekkel világítanak. A BMW hűtőrácsok elegáns BMW Iconic Glow kontúrvilágítása továbbra is a hathengeres erőforrással szerelt modellek számára elérhető, az opcionális extrafelszereltség részeként. Az új BMW X6 dinamikus vonalvezetését az immár alapfelszereltségként kínált M Sport csomag helyezi még inkább előtérbe, a BMW hűtőrácsok alatti, jellegzetesen nyolcszögletű frontrész-kialakítással, határozott légbeömlő nyílásokkal és nagyméretű fekete felületekkel. Az első lökhárító háromdimenziós kialakítása eközben még tovább nyomatékosítja a modell széles, erőtől duzzadó kiállását.

Az M Sport csomagnak továbbá az M-specifikus küszöbtoldatok és a BMW M magasfényű

Shadow Line külső felszereltségi csomag tételei is részei. A Sports Activity Coupé hátsó lökhárítóját Dark Shadow dekorbetét díszíti, a kipufogórendszer végeit pedig trapéz alakú nyílások ölelik körbe.

Az új BMW X6 alapfelszereltségét színesítő M Sport csomag az opcionális extrafelszereltség részeként az új BMW X5 modellhez is megrendelhető, exkluzív dinamizmussal ruházva fel az iránymutató Sports Activity Vehice modellt. A csomag típus-specifikus dizájnelemei a csúcsmodellként érkező BMW X5 M60i xDrive (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 11,5 – 12,5 liter / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 261 – 283 gramm / km) és BMW X6 M60i xDrive (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 11,4 – 12,3 liter / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 258 – 279 gramm / km) modellpáros megjelenését is tovább fokozzák – a BMW hűtőrácsokon dupla lamellákkal és BMW M logóval, magasfényű Black árnyalatú BMW M külső visszapillantó-házakkal, a BMW M modellek védjegyeként ismert, dupla ikervégződésű kipufogórendszerrel, plusz a BMW X6 M60i xDrive modell esetében magasfényű Black árnyalatú tetőszárnnyal.

Mindegyik modellváltozathoz elérhetővé válik az M Sport Pro csomag is. Az új M Marina Bay Blue metál (az új BMW X5 M60i xDrive modellhez) és az M Isle of Man Green metál (az új BMW X6 M60i xDrive modellhez) karosszériafényezési árnyalatok kizárólag a csúcsmodellek sajátjai. Újdonságként mutatkozik be a palettán ugyanakkor a Blue Ridge Mountain metál, a Brooklyn Grey metál, a Skyscraper Grey metál, a Frozen Pure Grey metál és mintegy negyven speciális, BMW Individual karosszériafényezési opció is.

Az új BMW X5 és az új BMW X6 utastér-átalakításában a digitális technológia játssza a főszerepet. A BMW 8.0 operációs rendszer és a legkorszerűbb BMW iDrive járművezérlő technológia beépítésével a teljes egészében digitális BMW Ívelt Kijelző is megérkezik a luxuskategória Sports Activity Vehicle és Sports Activity Coupé modellpárosába. A technológia vezető felé forduló, egyetlen üvegből megformált felülete mögött egy 12,3” képernyő-átmérőjű műszeregység és egy 14,9” képernyő-átmérőjű központi kijelző párosa található. A központi kijelző érintés-érzékeny felületének köszönhetően számos vezérlőgomb és kapcsoló eltűnt az utastérből, az egyes funkciók a digitális felületen keresztül aktiválhatók. Az innovatív műszerfal-kialakítás és a hozzá kapcsolódó technológiai frissítések kiváltképp progresszív érzéssel vegyítik az utastérből áradó prémium minőségű, modern hangulatot.

A műszerfal bőrhatású Sensafin-bevonata és a rendkívül finom megmunkálású, fából készült dekorbetétek mindkét újdonság esetében az alapfelszereltség részei. Újdonság továbbá a magával ragadó, LED-technológiás háttérvilágítással dolgozó hangulatvilágítás, amelyet a műszerfal utasoldali felébe, a dekorbetét alá integráltak a készítők. Az elegáns fénycsík grafikájának az adott típusjelzés – „X5” vagy „X6” – is része, amelyet a csúcsmodellek esetében a BMW M divízió logója gazdagít. A középkonzolon található vezérlőpanel új érintés-érzékeny felületeket kapott, az automataváltó előválasztó karja pedig új kialakítású.

Az alapfelszereltségként kínált, Sensafin-bevonatú sportülések alternatíváiként az első üléssorba komfortülések is megrendelhetők. Ugyancsak elérhető opció a BMW Individual kibővített Merino bőrkárpitozás, a BMW Individual teljes Merino bőrkárpitozás, az aktív ülésszellőztetés és a masszázsfunkció is.

Az opcionális extrafelszereltségeket egyesítő palettán továbbá olyan tételek sorakoznak, mint például a panelfűtést és a pohártartók „thermo” funkcióját kínáló, új komfortcsomag, a LED-ekkel világító Sky Lounge panoráma üvegtető, a kristályüvegből megformált vezérlőgombok, a Bowers & Wilkins Diamond surround audiorendszer vagy az új kialakítású Travel & Comfort rendszer.

Az új BMW X5 és az új BMW X6 egyaránt megrendelhető nyolchengeres benzinmotorral, soros hathengeres benzinmotorral és soros hathengeres dízelmotorral – egytől egyig a BMW legkorszerűbb motorcsaládjából. Mindegyik erőforráshoz kormány mögötti váltófülekkel is vezérelhető, új nyolcfokozatú Steptronic automataváltó kapcsolódik, a teljesítmény pedig BMW xDrive intelligens összkerékhajtáson keresztül jut az úttestre – vagy szükség szerint a járatlan utakra.

Mindegyik motor hatékonyságát 48 Volt kapacitású indítógenerátorral dolgozó mild-hibrid technológia fokozza. Az elektromos mobilitás térnyerését éltető technológia elektromos motorját a mérnökök az automata váltóba építették be, ahol 9 kW / 12 lóerő teljesítménnyel és akár 200 Nm forgatónyomatékkal képes megtámogatni a belsőégésű erőforrás teljesítmény-leadását.

Az iránymutató Sports Activity Vehicle modell plug-in hibrid hajtáslánc-technológiáját részletekbe menően továbbfejlesztették a mérnökök. Az újdonság a BMW X5 xDrive50e típusnevet kapta. A legkorszerűbb soros hathengeres benzinmotor és az újfejlesztésű elektromos motor 360 kW / 490 lóerő maximális rendszerteljesítményben (ideiglenes teljesítmény-többlettel) és 700 Nm csúcs rendszer-forgatónyomatékban teljesedik ki, amely az elődmodellhez képest 70 kilowattal / 96 lóerővel, illetve 100 newtonméterrel több. A benzinmotor 230 kW / 313 lóerő névleges teljesítménye 20 kilowattal / 27 lóerővel múlja felül az elődmodell megegyező értékét. A nyolcfokozatú Steptronic automataváltóba épített, kompakt méretű elektromos motor névleges teljesítménye 145 kW / 197 lóerő, amely 62 kW / 84 lóerő növekedést jelent. A plug-in hibrid hajtáslánc-technológia minden korábbinál intenzívebb teljesítmény-leadását innovatív előváltó szakasz fokozza, amelyben az elektromos motor által leadott csúcs forgatónyomaték ideiglenesen 450 Nm-re nő. A BMW X5 xDrive50e így 4,8 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/órás tempóra.

A modell padlólemezébe épített nagyfeszültségű akkumulátorban eltárolható hasznos energia az elődmodellhez viszonyítva mintegy 25 százalékkal, 25,7 kWh-ra nőtt. Az új kombinált töltőegység (CCU – Combined Charging Unit) immár kétszeres, 7,4 kW maximális AC töltési kapacitást kínál, a modell egy feltöltéssel, tisztán elektromos meghajtással megtehető hatótávolsága pedig a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint 94 – 110 kilométerre nőtt.

A két csúcsmodell meghajtásáról egy újfejlesztésű, 4.4 liter hengerűrtartalmú V8-as benzinmotor gondoskodik, amely a nagyteljesítményű sportautókat építő BMW M GmbH kézjegyét viseli. A hengersorok közé épített kipufogócsonkkal dolgozó, M TwinPower Turbo technológiával felvértezett erőforrás maximális teljesítménye 390 kW / 530 lóerő, amelyhez 750 Nm csúcs forgatónyomaték társul.

A nyolchengeres benzinmotor legkorszerűbb változata 4,3 másodperc alatt gyorsítja fel álló helyzetből 100 km/órás sebességre a BMW X5 M60i xDrive és a BMW X6 M60i xDrive modellpárost.

Az új BMW X5 xDrive40i (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 8,5 – 9,9 liter / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 193 – 224 gramm / km) és az új BMW X6 xDrive40i (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 8,5 – 9,6 liter / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 192 – 218 gramm / km) motorházteteje alatt dolgozó, 3.0 liter hengerűrtartalmú soros hathengeres benzinmotort számos technológiai innováció fémjelzi, az égéstől és a gázcsere-folyamattól kezdve, a szelepvezérlésen és a befecskendezésen át, egészen a gyújtástechnológiáig.

Az új motor maximális teljesítménye 35 kW-tal / 47 lóerővel 280 kilowattra / 380 lóerőre nőtt, amelyhez 70 Nm-rel nagyobb, immár 520 Nm csúcs forgatónyomaték társul. Utóbbi a mild-hibrid technológia ideiglenes teljesítmény-többletével 540 Nm-re növelhető. Az erőforrás 5,4 másodperc alatt gyorsítja fel álló helyzetből 100 km/órás tempóra az új BMW X5 xDrive40i és az új BMW X6 xDrive40i modellpárosát.

Az új BMW X5 xDrive30d (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 7,1 – 8,2 liter / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 186 – 215 gramm / km) és az új BMW X6 xDrive30d (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 7,0 – 7,9 liter / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 184 – 208 gramm / km) soros hathengeres dízelmotorját számos részletében továbbfejlesztették a mérnökök. A 3.0 liter hengerűrtartalmú erőforrás az alumínium helyett acél dugattyúkkal, optimalizált olajleválasztó rendszerrel és új Common Rail közvetlen üzemanyag-befecskendező rendszerrel dolgozik.

Az új dízelmotor és a mild-hibrid technológia párosa 219 kW / 298 lóerő maximális teljesítményben és 670 Nm csúcs forgatónyomatékban teljesedik ki, amelynek köszönhetően az új BMW X5 xDrive30d és az új BMW X6 xDrive30d is 6,1 másodperc alatt tudja le a nulla-százas sprintet.

Az új BMW X5 és az új BMW X6 sportos kvalitásainak és hosszútávú menetkomfortjának hamisítatlan egységét az alapfelszereltségként kínált adaptív futómű, valamint az újdonságok megváltozott súlyelosztásához igazított és megerősített stabilizátorok garantálják. Eközben az adaptív M futómű, amelyet a bajor prémiumgyártó mindkét csúcsmodellhez és az új BMW X6 összes modellváltozatához az alapfelszereltség részeként kínál, a futómű-technológia kiváltképp feszes karosszériaváz-kapcsolatát ígéri. Az első és a hátsó tengely automata szintszabályozású, levegős futóműve, illetve az xOffroad csomag az opcionális extrafelszereltség része. A csúcsmodellek már alapfelszereltségként megkapják az aktív hátsókerék-kormányzást (Integral Active Steering), amely a többi modellváltozat számára is elérhető az opcionális extrafelszereltség, vagy az M sport differenciálművel és aktív borulásgátló rendszerrel dolgozó, adaptív M Professional futómű-technológia részeként.

Az új BMW X5 és az új BMW X6 kifinomult futómű-technológiájának része az integrált fékrendszer is. Alapfelszereltségként az új BMW X5 alatt 19” méretű, az új BMW X6 alatt pedig 20” méretű keréktárcsák gurulnak, amelyek a portfólió csúcsmodelljei esetében 21” méretűre nőnek. Az opcionális extrafelszereltségek között akár 22” méretű könnyűfém felnik is megtalálhatók.

Az új BMW X5 és az új BMW X6 kényelmét, illetve biztonságát az automatizált járművezetést és parkolást támogató rendszerek széleskörű újításai emelik új szintre. A továbbfejlesztett megoldások között van az alapfelszereltségként kínált frontirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (Front Collision Warning), amely balra kanyarodáskor már érzékeli a szemből érkező autókat, jobbra kanyarodáskor pedig a kerékpárosokat és a gyalogosokat. Az opcionális extrafelszereltségek között eközben az automata sebességkorlátozás-asszisztens (Speed Limit Assist), a kiszállás-figyelmeztető funkció (Exit Warning), az aktív navigáció, az útvonalfüggő sebességvezérlés (Route Speed Control), a KRESZ-jelzéseket felismerő rendszer (Traffic Sign Recognition, az adott piac függvényében elérhető), a vészfék-asszisztens (Emergency Stop Assistant), a sávváltást segítő rendszer (Lane Change Assistant) és a forgalomfüggő asszisztens (Merging Assistant) is megtalálható.

Az alapfelszereltségként kínált parkolóasszisztensnek (Parking Assistant) pedig nem csupán a tolatókamera (Reversing Assist Camera) és a tolatási segédlet (Reversing Assistant), de a kihajtásfigyelő funkció (Drive-Off Monitoring) és a vontatmányasszisztens (Trailer Assistant) is része. Az opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető, új Parking Assistant Professional lehetővé teszi, hogy a bajor prémiummárka ügyfelei az autójukon kívülről, az Apple iPhone okostelefonjukra feltelepített My BMW okostelefon-alkalmazáson keresztül vezéreljék végig az automatizált parkolás teljes folyamatát. A technológia részét képező manőverasszisztenssel (Manoeuvre Assistant) ráadásul még összetettebb manővereket is végrehajthatnak az autóban ülve, akár 200 méter teljesen automatizált manőverezési távolságot lefedve.

A BMW 8.0 operációs rendszeren futó, legkorszerűbb BMW iDrive járművezérlő technológia a BMW Ívelt Kijelzőnek és számos új digitális szolgáltatásnak is utat nyit az új BMW X5 és az új BMW X6 fedélzetén. Az alapfelszereltségként kínált BMW Live Cockpit Plus műszerfal-elrendezésnek a felhőalapú BMW Maps navigációs rendszer is része, miközben az opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető BMW Live Cockpit Professional műszerfal-elrendezés BMW Head-Up kijelzőt, illetve a központi kijelzőn és a digitális műszeregységen kiterjesztett nézettel (Augmented View) kiegészített navigációs rendszert is kínál. Álló helyzetben a vezető és első utasa a YouTube és a Bundesliga streamelt tartalmait is élvezheti a központi kijelzőn, a YouTube és a Bundesliga autós alkalmazásain keresztül (utóbbival a német labdarúgó-bajnokság első osztályának egyes közvetítései érhetők el).

Az opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető BMW Digital Key Plus okoskulcsnak köszönhetően a bajor prémiummárka ügyfelei már okostelefonjukkal is nyithatják és zárhatják az új BMW X5 és az új BMW X6 modelleket. A technológiához biztonságot fokozó ultraszélessávú technológiával (UWB – Ultra-Wideband) felszerelt, iOS vagy Android operációs rendszert futtató okostelefon szükséges. Az optimalizált okostelefon-integrálhatóság, a személyre szabott BMW ID és az 5G mobiltechnológia használatát is lehetővé tevő, személyes eSIM kártya egytől egyig megtalálható a fedélzeten. Az új BMW X5 xDrive50e modellhez elérhető BMW Charging digitális szolgáltatások már a My BMW okostelefon-alkalmazásban is megtalálhatók.