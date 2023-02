Úgy tűnik, hogy szinte minden autógyártó, még a Ferrari is gyűjti az ötleteket a készülő elektromos autókhoz.

A Teslarati szerint az olasz szuperautó-gyártó most épp szabadalmat kért egy "pulsejet" nevű rendszerre, ami nagyon úgy hangzik, mint Elon Musk következő-generációs Tesla Roadsterének rakétahajtóművei.

Elon Musk egyébként odáig ment, hogy azt sugallta, hogy a következő Tesla Roadster talán egy kis "repülésre" is képes lesz, ám ne feledjük, hogy ez ugyanaz a vezérigazgató, aki többször is azt mondta, hogy a Tesla járművei rövid ideig akár hajóként is működhetnek.

Ha a következő generációs Roadster piacra kerül, biztosan nem lesz repülő autó, ám a hátulján helyet kaphat egy sűrített levegős rendszer, amely a teljesítmény növeléséért felel.

A The Drive beszámolója szerint a Ferrari szabadalma is egy olyan működő koncepciót ír le, amely nagyon hasonlít ahhoz, amit Musk a következő-generációs Tesla Roadster SpaceX-csomagjánál vázolt. Musk célja, hogy valamiféle gáz- vagy sűrített levegős hajtóműveket használjon, hogy javítsa az egyenesben való gyorsulást.

A nemrég közzétett szabadalmi részletek szerint a Ferrari pulsejet rendszere is sűrített levegős hajtóműveket használhat a jobb gyorsulás érdekében, emellett a fékezést és a kezelhetőséget is segítené a technológia.