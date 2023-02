A Mercedes eSprinter új generációs változatának értékesítése év végén indul. Akár 400 km-es WLTP hatótávolságával messze lekörözi minden versenytársát, a meghajtásról pedig egy új, 100 vagy 150 kW teljesítményű villanymotor gondoskodik a hátsó tengelyen.

Az új eSprinter moduláris felépítésű; ez számos karosszériaváltozatot, valamint átalakításokat és felépítményeket tesz lehetővé. A nagyfeszültségű akkumulátor modulja az alváz alatt található, az első modul pedig az összes többi nagyfeszültségű alkatrészt tartalmazza; ez szintén kompatibilis minden járműváltozattal, függetlenül a tengelytávtól és az akkumulátor méretétől.

Pritschenversion Kastenwagen mit Kühlfunktion

A hosszú tengelytávú, magas tetős változatot először Észak-Amerikában mutatják be, ez kapja majd a legnagyobb elérhető akkumulátort 113 kWh nettó tárolókapacitással. Később 56 és 81 kWh kapacitású akkumulátorok is lesznek, az akkumulátorcellák lítiumvas-foszfát (LFP) kémiai összetételűek.

Egy szimuláció szerint a hatótávolság akár a 400 kilométert is elérheti, városban pedig akár 500 kilométer is lehet. Összehasonlításképpen: A 2022-ben bemutatott Ford e-Transit 317 km-t tesz meg, az összes többi elektromos furgon ebben a kategóriában pedig messze elmarad tőle. Érdemes megemlíteni ugyanakkor azt is, hogy az induló eSprinter mindössze 158 kilométert tesz meg egy töltéssel.

Az Észak-Amerikában használt fedélzeti töltő maximális teljesítménye 9,6 kW, Németországban 11 kW. Egyenárammal akár 115 kW is tölthető, a 113 kWh kapacitású akkumulátor gyorstöltése (10-80%) körülbelül 42 percig, az 56 kWh kapacitású akkumulátoré pedig körülbelül 28 percig tart.

Az új eSprinter raktere 13,8 köbméter, a megengedett össztömeg 4,25 tonna, a pótkocsi maximális terhelhetősége pedig két tonna. A Mercedes szerint az eSprinter utasterében MBUX rendszer kap helyet, az eSprinterben azonban nem két egymás melletti nagy kijelzőből áll, mint személyautókban, hanem hagyományos műszerekből és egy érintőképernyőből:

Az operációs rendszer azonban a legújabb szoftverrel rendelkezik. A navigáció valós időben mutatja az aktuális távolságot az aktuális forgalmi helyzet és az útvonal domborzatának függvényében. A navigációs rendszer emellett kiszámítja a töltési stratégiát, amellyel megadhatja, hogy a lehető leggyorsabban szeretne-e célba érni, vagy a célállomáson egy bizonyos töltöttségi szintre vágyik (pl. a visszaútra).