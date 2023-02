A jövő Audijai ugyan lemondanak a belsőégésű motorról, ám a nagy teljesítmény továbbra is marad. Az ingolstadti székhelyű vállalat modelljei még a következő években is rendelkeznek majd saját RS-változatokkal, amelyek mindig is teljesítmény és a sportos vezetési élmény szinonimái voltak.

Ezen modellek között lesz megtalálható az RS 6 e-tron is, amelyet ezúttal egy téli teszten kaptak lencsevégre.

Igaz, hogy a kémfotók esetében mindig sok a kérdőjel, de úgy tűnik, hogy ez a prototípus több közös részletet is mutat több RS modellel. Első pillantásra a képeken látható A6 e-tron nagyon hasonlít a korábban látott példányokhoz, aerodinamikus, szinte kupé-szerű vonalvezetése a 2021-ben bemutatott koncepciót idézi.

Audi RS 6 e-tron, l'impianto frenante maggiorato Audi RS 6 e-tron, le prime foto spia

A karosszéria azonban agresszívabb megjelenésű, hangsúlyosabb lökhárítóprofilokkal, szélesebb küszöbökkel és megnövelt légbeömlővel. Emellett a kerekek jelentős méretű tárcsákat és piros féknyergeket rejtenek, amelyek szintén a sportosabb változatokhoz társított elemek.

Az akkumulátorcsomag kapacitása 100 kWh, a becsült hatótáv pedig 700 km körül alakulhat a modell esetében. Valószínű, hogy az RS 6 némileg más számokat kap majd, 600 lóerő közeli (vagy feletti) teljesítménnyel és némileg csökkentett hatótávolsággal, egy sportosabb, agresszívebb beállítás javára.

Audi A6 e-tron concept

Az RS 6-ból lesz kombi is, de mind a családi autó, mind a limuzin várhatóan később mutatkozik be, mint a kisebb teljesítményű változatok.