Az új versenyautót abból a Teslából építették, amit még 2020-ban a Pikes Peak-i hegyifutam gyakorlásán törtek össze. A komoly károk ellenére még agresszívabb aerocsomaggal, középre helyezett üléssel és még erősebb elektromos hajtáslánccal szerelték fel.

Első látásra az erősen átalakított Tesla mintha valami őrült renderkép lenne. A szénszálas splitternek köszönhetően akár hóekének is elmenne, de az őrült elemeknek hála a kocsi több mint 1800 kiló leszorítóerőt generál, így az aszfalthoz szegezve a Model 3-at.

Az Instagramra Craig Coker autóversenyző által feltöltött képek alapján az autó teljese frontrészét kicserélték egy teljesen zárt panelre. A sárvédők hiperszélesek, a motorháztetőn vannak légbeömlők, a hátsó részét pedig egy bődületes méretű szárny díszíti. A 19 colos UP-03 alufelnikre a Yokohama slickjeit húzták.

Az aeroelemek a pehelysúly érdekében szénszálasak, ahogy a kasztni nagy része is. A Bioniq Phoenix összesen 90 kilóval könnyebb a gyári Model 3-nál. Az Unplugged valójában 250 kilónyi terhet szedett le róla, de a bukókeret, az átépített váz ennek nagy részét visszahordta – ha versenyautót épít az ember kibelezett beltérrel, ezzel számolni kell.

A pályára készített Tesla erejéről nem számolt be a cég, de biztosan pokoli gyors. Több pályán is jelenése lesz a Bioniq Phoenixnek, amelyről alább egy videót is meg lehet nézni a tuningcég Instagram-oldalán.