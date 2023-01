A Las Vegasban megrendezett 2023-as Szórakoztató Elektronikai Kiállítás (CES – Consumer Electronics Show) reflektorfényeinek kereszttüzében a BMW Group az autóban és az autón kívül átélhető digitális élmény jövőképébe enged betekintést. A BMW i Vision DEE tanulmányautó egy futurisztikus, középkategóriás limuzin, amelyet új, végletekig leegyszerűsített formanyelv mentén álmodtak meg a tervezők. A koncepció „DEE” típusneve a digitalizáció átütő élményét hirdető „Digital Emotional Experience” rövidítése, amely maximálisan tükrözi a tanulmányautó célkitűzését: létrehozni a valaha volt legszorosabb kapcsolatot az ember és az autó között. A jövő digitális funkciói messze túlmutatnak a ma ismert hangvezérlésen és vezetést támogató rendszereken. A BMW Head-Up kijelző eközben a szélvédő teljes területére kiterjed, idő előtt hozva el a jelenbe a következő járműnemzedék egyik újítását: 2025-től ez az innováció a NEUE KLASSE modellgeneráció tagjaiban elérhetővé válik. A BMW Group eközben a színváltó karosszéria forradalmi technológiáját is továbbfejlesztette: az egy évvel ezelőtt, ugyancsak Las Vegasban leleplezett E Ink technológia fekete-fehér árnyalatai után idén a BMW i Vision DEE tanulmányautó karosszériája már akár 32 szín megelevenítésére is képes.

„A BMW i Vision DEE tanulmányautóval bemutatjuk, hogy mi minden lehetséges akkor, amikor eggyé válik a hardver és a szoftver. Így a digitalizációban rejlő összes potenciált képesek vagyunk kiaknázni, az autót intelligens társsá varázsolva. Az autógyártók számára – és így a BMW számára is – ez maga a jövő: a virtuális világ és a valódi vezetési élmény fúziója” – fogalmazott Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke. „A BMW i Vision DEE tanulmányautó ugyanakkor egy újabb lépés a NEUE KLASSE modellgeneráció felé is. Ezzel a koncepcióval messzire tekintünk a jövőbe és a digitalizáció azon abszolút jelentőségét nyomatékosítjuk, amely mentén megálmodjuk következő termékgenerációinkat” – tette hozzá.

Intelligens, már-már emberi adottságainak köszönhetően a BMW i Vision DEE tanulmányautó nem csupán a valós vezetési szituációkban, de a digitális világban is a vezető állandó társaként van jelen.

„Egy BMW-t a páratlan digitális teljesítmény éltet, a BMW i Vision DEE tanulmányautó pedig a virtuális és a fizikai élmények tökéletes integrációja” – mondta Frank Weber, a BMW AG igazgatótanácsának járműfejlesztésért felelős tagja. „Aki minden szinten képes integrálni az autóba az ügyfelek mindennapi digitális életét, az magáénak tudhatja az autógyártás jövőjét” – tette hozzá.

A BMW Mixed Reality Slider technológia – az újgenerációs BMW Head-Up kijelzővel együttműködve – a BMW i Vision DEE tanulmányautó központi vezérlőegysége és digitális csúcspontja. A műszerfalon elrejtett szenzorok használatával a vezető öt lépés közül választhatja ki, hogy az újgenerációs BMW Head-Up kijelző mennyi digitális tartalmat vetítsen ki elé: az analóg információktól kezdve, a vezetéshez kapcsolódó információkon, a kommunikációs rendszerek tartalmain és a kiterjesztett valóság kivetítésén keresztül, egészen a virtuális világba történő teljes megérkezésig. Az elsötétíthető ablakoknak köszönhetően ráadásul a valóság teljes egészében elfedhető. A BMW i Vision DEE tanulmányautóval mindenféle kiegészítő eszköz nélkül, lélegzetelállító módon élhető át az eggyé váló valóság, a vezetés élményének olyan új dimenzióját keltve életre, amely a felhasználó összes érzékszervére hatással van.

Az autóiparban a BMW Group a Head-Up kijelző úttörőjeként és iránymutatójaként is ismert, hiszen a vállalatcsoport az elmúlt két évtizedben időről időre továbbfejlesztette és finomhangolta a technológiát. A BMW i Vision DEE tanulmányautóban az újgenerációs BMW Head-Up kijelző a szélvédő teljes felületére kiterjed, amely így lehetővé teszi, hogy az információk az elképzelhető legnagyobb területen jelenjenek meg. A technológia ugyanakkor csak akkor válik láthatóvá, ha a vezető aktiválja azt. A BMW Group ezzel a kivetítő-technológiában rejlő hatalmas potenciált hirdeti, miközben a BMW i Vision DEE tanulmányautó azt is kézzelfogható formában mutatja be, hogy az újgenerációs BMW Head-Up kijelző milyen sokféleképpen alkalmazható lesz a jövő kijelző- és járművezérlő koncepcióiban. A szélvédő teljes egészére kiterjedő, újgenerációs BMW Head-Up kijelző alaptechnológiája a 2025-ben debütáló NEUE KLASSE modellgenerációval kerül először sorozatgyártásba.

A digitális élmény már az autón kívül kezdetét veszi, a bajor prémiummárka ügyfelének személyes preferenciái szerint összeállított üdvözléssel: a technológia ehhez grafikai elemeket, fényhatásokat és hangokat kombinál. Az interakció legegyszerűbb, legintuitívabb formáját természetes élőbeszéd teremti meg, amely az ember és az autó közötti tökéletes megértést teszi lehetővé. Az autó zárt hűtőrácsa és első fényszórói egy közös figitális ikont alkotnak (a fizikai elemek és a digitális megoldások fúziójaként), amellyel az autó különböző arckifejezéseket képes felvenni. Ez azt jelenti, hogy a BMW i Vision DEE tanulmányautó képes beszélgetni az emberekkel, miközben olyan hangulatokat és gesztusokat is képes vizuálisan megjeleníteni, mint például az öröm, a döbbenet vagy a jóváhagyás. Sőt mi több, a BMW i Vision DEE tanulmányautó arra is képes, hogy üdvözléskor az oldalsó ablakra vetítse vezetője profilképét, hogy ezzel még személyesebbé tegye az interakciót.

Miután a forradalmi E Ink technológiával szerelt BMW iX Flow koncepció éppen egy évvel ezelőtt ünnepelte látványos premierjét Las Vegasban, a BMW Group most a technológia továbbfejlesztett, színes változatáról is lerántja a leplet. A BMW i Vision DEE tanulmányautó a világ első négykerekűje, amely teljes spektrumon színváltó karosszériát visel.

A BMW i Vision DEE tanulmányautó karosszériája nem csupán a fekete és a fehér árnyalatok látványos játékára képes, hanem a színskála teljes palettáján, teljes egészében változtatható és egyedileg konfigurálható megjelenítést garantál. Eme varázslatos összhatást a BMW Group együttműködő partnereként dolgozó E Ink ePaper elnevezésű filmrétege teszi lehetővé, amellyel a BMW i Vision DEE tanulmányautó teljes karosszériáját bevonták. A technológia akár 32 különböző szín megjelenítését is lehetővé teszi.

A készítők a BMW i Vision DEE tanulmányautó karosszériafelületét 240, külön-külön vezérelhető E Ink szegmensre osztották, amelyek így másodpercek alatt végtelenül változatos minták létrehozását és folyamatos változtatását teszik lehetővé. A filmréteg mérnökien precíz lézervágási folyamatát és a technológia elektronikai vezérlését a BMW Group és az E Ink mérnökei közösen dolgozták ki. A technológia karosszériára történő felhelyezését és az egyes animációk leprogramozását a müncheni központú vállalatcsoport fejlesztőmérnökei végezték el – egy olyan rendhagyó autóépítési folyamat részeként, amely az autóipar egészében egyedülálló.

A BMW i Vision DEE tanulmányautó formanyelvét végletekig leegyszerűsítve álmodták meg a készítők, hogy kizárólag a digitális élményre és a BMW márka esszenciájára helyezzék a hangsúlyt. A koncepció a bajor prémiumgyártó limuzin modelljeinek jellegzetes, három részre osztott karosszériáját viseli, amely a BMW legnépszerűbb modellsorozatainak sajátja. A mérnökök egytől egyig újragondolták és figitális ikonokkal helyettesítették az olyan meghatározó stílusjegyeket, mint például a vese alakú hűtőrács, a dupla ikergyűrű-motívummal dolgozó első fényszórók és a Hofmeister kink. A BMW i Vision DEE tanulmányautó ettől sajátosan egyedi; digitális, mégis emberi jellemet öltött.

Az utastérben a digitalizáció kéz a kézben jár a felhasznált anyagok, a vezérlőegységek és a kijelzők látványos letisztításával, amely garantálja, hogy semmi nem vonja el a figyelmet a digitális élményről és a vezetés átfogó, merőben újfajta élményéről. A függőleges központi küllőjű, szokatlan kialakítású kormány érintés-érzékeny felületének köszönhetően számos járműfunkció már ujjmozgatással is vezérelhető. Ilyenek többek között a szélvédőre vetített tartalmak is, amelyek az újgenerációs BMW Head-Up kijelzővel együttműködve a „kezek a kormányon, szemek az úton” alapelvet éltetik.

„A BMW i Vision DEE tanulmányautóval bemutatjuk, hogy miként válhat az autó eggyé a vezető digitális életével és a vezető minden helyzetben megbízható, intelligens társává. Az autó, mint olyan, a digitális világ belépőpontjaként szolgál – mindvégig a vezető irányítása alatt” – fogalmazott Adrian van Hooydonk, a BMW Group vezető formatervezője. „Megfelelő alkalmazási körülmények között a technológia felülmúlhatatlan élményeket kínál, jobb vezetővé tesz és közelebb hozza egymáshoz az emberek, illetve a gépek világát” – tette hozzá.

A BMW Group jövője elektromos, újrahasznosítható és digitális. A BMW i Vision DEE tanulmányautó eme három alappillér digitális aspektusát testesíti meg, a NEUE KLASSE modellgeneráció debütálása felé vezető út következő mérföldköveként. 2023-ban a BMW Group újabb részleteket árul el a NEUE KLASSE modellgeneráció forradalmi járműkoncepciójáról.

