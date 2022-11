Szinte még azt sem szoktuk meg, hogy a negyedik generációs Lexus IS-ből létezik V8-as motorral szerelt verzió (a 472 lóerős IS 500, ami a LC 500-ból, GS F-ből és az RC F-ből ismert UR-GSE erőforrást használja), máris megjelent egy még erősebb változata a középkategóriás szedánnak. Igaz, a 2022-es SEMA Tuningshow Lexus-standjának legdurvább autója, a DSPORT IS 600+ nem sorozatgyártású modell, hanem egy egyedi autóépítési projekt eredménye.

Az ötliteres, V8-as szívómotorból nehéz lett volna jelentős átalakítás nélkül elérni a kitűzött célt, a névadást megmagyarázó minimum 600 lóerőt. Ezért az IS 500 helyett inkább egy IS 350 F Sportot használtak kiindulási alapnak, de abból is kivették a 2GR-FKS kódnevű 3,5 literes szívó V6-ost, hogy a helyére a modernebb és erősebb, 3,4 literes, szintén V6-os, de ikerturbós V35A FTS-t tehessék be. A Dynamic Force motorcsalád legerősebb tagja többek között a Lexus LS 500-asból, a Lexus LX 600-ból, a Toyota Land Cruiserből és Tundrából lehet ismerős, a legerősebb változata gyárilag 421 lóerőt képes leadni.

Ezt a teljesen alumínium V6-os motort két turbófeltöltő lélegezteti elektronikus vezérlésű megkerülőszeleppel, a kettős (szívócső és a közvetlen) üzemanyag-befecskendezése javítja a hatékonyságát, kiváló gázreakciót biztosít számára és egyenletes teljesítményleadáshoz segíti. Bár nem volt sok hely az IS orrában, valahogy a folyadék-levegő töltőlevegő hűtőket is sikerült bepréselni, amelyek jelentősen csökkentik a beszívott levegő hőmérsékletét, így növelve a teljesítményt.

Megnövelt nyomású CT28-as turbókkal, valamint átkalibrált befecskendezéssel és gyújtással több mint 600 lóerőt préseltek ki az LS 500-ból származó motorból, amennyiben E85 üzemanyaggal járatják. A vezetési élmény fokozása érdekében a nyolcfokozatú Direct-Shift automatikus váltót egy teljesen szekvenciális, hatfokozatú Samsonas sebességváltóra cserélték, amelyet – az Emtron motorvezérlő rendszeren keresztül folyékonyan zajló motor-váltó kommunikációnak köszönhetően – kormány mögötti fülekkel is lehet használni.

Mivel ez egy versenypályára fókuszáló projekt, a karosszériát egy egyedi, 4 pontos bukócsőrendszer segítségével merevítették tovább, ami lehetővé teszi az állítható magasságú és keménységű KW rugóstagok optimális működését, hogy az elöl 275, hátul 305 mm széles Michelin Pilot Sport 4S gumik folyamatosan érintkezésben maradjanak az aszfalttal. Az RC F-ből átvett, lyuggatott karbon-kerámia fékrendszer éppolyan drámai módon csökkenti ezt az IS sebességet, mint ahogy az gyorsulás közben nőni képes. A kívánt súlycsökkentés elérése érdekében a hátsó üléseket eltávolították, a motorháztetőt és a csomagtérfedelet pedig Seibon szénszálas egységekre cserélték, amelyeket a drámai hatás érdekében nem fényeztek le a karosszéria fehér színére. A Sparco kagylóülésbe hatpontos övvel rögzített szerencsés pilóta a MoTeC Motorsports színes kijelzőjén figyelheti a motor működésének számtalan paraméterét, és Alcantara borítású Sparco sportkormányt markolhat.

A DSPORT IS 600+ drámai kiállását a hatalmas és sok leszorítóerőt termelő hátsó szárny, az Artisan Spirits karosszéria-szélesítő body kitje és az elöl 20, hátul 19 colos, könnyű és merev VOLK versenyfelnik teszik teljessé. A karosszériát Axalta többlépcsős egyedi festékkel fényezték le fehérre, gyári Lexus-színárnyalatban.

Via Smartermedia

Fotók: Lexus

