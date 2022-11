A 911 T esetében alapfelszereltség a hétfokozatú kézi váltó, opcionálisan pedig a nyolcfokozatú PDK is elérhető hozzá. Hátsó ülések nincsenek. A 10 milliméterrel ültetett PASM sportfutóművel és csökkentett mértékű szigeteléssel rendelkező új Carrera T a letisztultság és a lenyűgöző vezetési élmény megtestesítője, amely legjobban a kanyargós hegyi utakon érzi jól magát. A hathengeres boxermotor lúdbőröztető hangja pedig minden eddiginél nagyobb mértékben van jelen a belső térben.

Széria PASM sportfutómű és Sport Chrono csomag

Az új 911 Carrera T a 911 Carrera és a 911 Carrera S között foglal helyet. Biturbó motorja a beszálló verzióhoz hasonlóan 385 lóerő és 450 Nm leadására képes, amivel a sportautó álló helyzetből 4,5 másodperc alatt gyorsít 100 km/h-ra, a végsebesség pedig 291 km/h. A Carrera T alapfelszereltségét a kézi váltós Carrera S-től örökli, valamint szériában jár hozzá a Porsche Torque Vectoring (PTV) rendszer mechanikus önzáró differenciálművel. Emellett a PASM sportfutómű (10 milliméteres ültetéssel) és a Sport Chrono csomag is megtalálható a fedélzeten – ez a hármas kombináció csak a Carrera T esetében elérhető a 385 lóerős motorral, sőt, a Carrera S esetében is feláras tétel. Opcionálisan pedig tovább bővíthető az arzenál hátsókerék-kormányzással, amely eddig csak a Carrera S-től felfelé volt elérhető.

A T-specifikus tételek sorát az elöl 20, hátul 21 colos titánszürke Carrera S keréktárcsák gyarapítják, amelyekre elöl 245/35, hátul pedig 305/30 méretű abroncsok kerülnek. A 911 Carrera T esetében széria a GT sport kormánykerék, a sport kipufogó rendszer és a Plus sportülés (négyirányban elektromos állítással). Mindössze 1.470 kg-os önsúlyával a kézi váltós 911 Carrera T a legkönnyebb beszálló motoros 911, amely 35 kg-mal kevesebbet nyom, mint a szériában nyolcfokozatú PDK-val felszerelt 911 Carrera, amelyhez már nem rendelhető a kézi sebességváltó. A hátsó ülések elhagyása és a szigetelés csökkentése mellett könnyített üvegek és akkumulátor csökkenti a modell tömegét.

A letisztult túraautó koncepció nagy sikernek örvend

A “T” a Porsche 911 Carrera T modellmegjelölésében a túraautózás műfaját jelöli, és történelmivel egészen az 1968-as 911 T homologizációs modellig nyúlik vissza. Az első 911 T 1973-ig volt kapható, 2017-ben pedig a Porsche feltámasztotta a letisztult 911 variánst a 991-es modellsorozat esetében. Azóta a könnyített és különösen sportos hangolású modellek töretlen sikernek örvendenek nem csak a 911, hanem a 718 Cayman T, a 718 Boxster T és a Macan T révén több modellsorozat kínálatában is.

Exkluzív részletek kívül és belül

Kívül a Porsche 911 Carrera T a sötétszürke részleteivel különül el a többi modellváltozattól. A kontrasztszín a külső tükrökön, az ajtók feliratozásán, a motor hűtőrácsán és a hátsó logókon is visszaköszön, sőt, a szélvédő felső részén is szürke árnyalatú sötétítés látható. A sport kipufogórendszer végei magasfényű fekete kivitelben tündökölnek. Mindez különösen izgalmas és dinamikus látványt biztosít az új 911 Carrera T számára.

Az autó sportosságát belül a szériában négy irányban elektromos állítható Plus sportülések határozzák meg. A műszerfalon matt fekete és magasfényű fekete díszítőbetéteket találunk. Az egyediségre vágyó ügyfelek az opcionális Carrera T belső csomaggal palaszürke vagy hüllőzöld kontrasztszínekben kérhetik a biztonsági öveket, a varrásokat, a fejtámlák hímzett feliratát és az ülések középső részének csíkjait. Ezekhez illeszkedve opcionálisan egyező színű varrással és logóval ellátott lábszőnyegek is kérhetők.

Opciók és színek exkluzív kínálata

A 911 Carrera T opciós listáján megtalálhatók a 18 irányban elektromosan állítható, adaptív Plus sportülések, valamint a még sportosabb és különösen könnyű, Race Tex középső felülettel ellátott kagylóülések. A Carrera T belső csomag opcionálisan kibővített bőrkárpitozással is elérhető. Az ajtók könyöklői és a középkonzol ugyancsak bőrborítást kap, hasonlóan a műszerfal és az ajtók felső részéhez.

Az új 911 Carrera T négy alapszínben (fekete, fehér, vörös és versenysárga), valamint négy metálszínben (mélyfekete, ciánkék, jégszürke és GT ezüst) kérhető, a különleges fényezések listáján pedig a kréta, a Ruby Star Neo, a kárminvörös, a cápakék és a pitonzöld is megtalálható. Emellett pedig a 911 Carrera T vásárlói választhatják a Paint to Sample programot is, amelynek révén több mint 110 egyedi, különleges vagy éppen történelmi színárnyalatból lehet választani.

A Porsche 911 Carrera T 2023 februárjától érkezik a márkakereskedésekbe és már rendelhető. A magyarországi árak bruttó 132.170 eurótól indulnak.

via Porsche press

