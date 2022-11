Az új autók biztonságát vizsgáló Euro NCAP független biztonsági szakértői a legmagasabb, ötcsillagos minősítéssel ismerték el az új BMW X1 és az új BMW 2-es Active Tourer biztonságát. A részletekbe menő, különböző típusú biztonsági tesztek során mindkét prémium modell kimagasló utasvédelemmel, eredményes gyalogos- és kerékpáros-védelemmel, valamint hatékony balesetmegelőző rendszerekkel nyűgözte le a szakértőket.

Az elérhető legmagasabb, ötcsillagos minősítéshez a modellek intelligens vezetést támogató rendszereket tartalmazó, átfogó alapfelszereltsége is nagymértékben hozzájárult. A nagyvárosi közlekedés során elsősorban az automata fékező funkcióval dolgozó, frontirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (Front Collision Warning) új generációja kínál látványos fejlődést, amely haladás közben már az adott BMW modell forgalmi sávjával párhuzamos irányban – elölről és hátulról –, jobbra kanyarodás közben pedig elölről képes érzékelni a gyalogosokat és a kerékpárosokat, ezzel jelentős mértékben segítve megelőzni az ütközéseket. A továbbfejlesztett technológia balra kanyarodás közben a szemből érkező forgalomra is figyelmezteti a vezetőt. Az új BMW X1 és az új BMW 2-es Active Tourer intelligens vezetést támogató rendszerei az iparág legjobbjai közé tartoznak, amelyek az elérhető funkciók széles tárházával és megbízhatóságukkal nyűgözték le a Euro NCAP biztonsági szakértőit.

Az új BMW X1 és az új BMW 2-es Active Tourer a passzív biztonsági rendszerek terén is iránymutató innovációkat vonultat fel. Immár mindkét modell alapfelszereltségének része az első ülések közé épített, középső légzsák is, amelyet a BMW most először kínál a kompakt szegmensben és amely a biztonsági tesztek során rendkívüli hatékonyságról tett tanúbizonyságot. A középső légzsák a bajor prémiummárka folyamatosan továbbfejlesztett, integrált biztonsági koncepciójának legújabb eleme. Utóbbi a kimagaslóan rugalmas tartószerkezetek és a precízen megtervezett gyűrődési zónák mellett a mérnöki pontossággal összehangolt rendszerek típus-specifikus kombinációját is magába foglalja.

A részletekbe menő, különböző típusú biztonsági tesztek során mindkét modell integrált biztonsági koncepciója bebizonyította, hogy utasainak mérettől és üléspozíciótól függetlenül a legmagasabb szintű védelmet garantálja. A Euro NCAP szakértői véleménye szerint az új BMW X1 és az új BMW 2-es Active Tourer fejtámlái és ülései mind az első, mind pedig a hátsó üléssorban hatékony védelmet nyújtanak a hátsó irányból érkező ütközés esetén várható nyaki sérülések ellen. A szakemberek továbbá az Intelligens Segélyhívó (Intelligent Emergency Call) és a másodlagos ütközéseket elkerülő vészfékrendszer hatékonyságát is kiemelték, amelyek ugyancsak a két prémium modell alapfelszereltségének részei.

A gyalogosok és a kerékpárosok sérülésveszélyének csökkentése érdekében az új BMW X1 és az új BMW 2-es Active Tourer modelljeit aktív motorháztetővel szerelik fel a mérnökök. Ütközés esetén pirotechnikai rendszer emeli meg a motorháztetőt, amely puhább és nagyobb bukóteret hoz létre a gyalogosok/kerékpárosok és a motorháztető alatti kemény alkatrészek között. A technológia a Euro NCAP biztonsági tesztjein minden sebességnél megbízhatónak és hatékonynak bizonyult.

Az új autók biztonságát vizsgáló Euro NCAP minősítései egész Európában elismert balesetbiztonsági mércéül szolgálnak, miközben a szakértők az egyes biztonsági szinteket folyamatosan emelik. A legmagasabb, ötcsillagos minősítést csupán azok az új autók érik el, amelyek kiváló ütközésvédelmet garantálnak és átfogó, hatékony balesetmegelőző technológiával vannak felszerelve.

BMW Press

