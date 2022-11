A futam előtt még minden lehetőség nyitva állt, a legjobban azonban Lengyel Ádám és Molnár Bendegúz tudtak élni a magukéval. És bár Fortuna az egyik kezével adott, a másikkal elvett, végül minden várakozáson felül alakult a Car Competition Racing Team számára.

Idén első teljes szezonján vett részt a németországi NLS-szériában Molnár Bendegúz és Lengyel Ádám. Senki nem hibáztatta volna a fiatalokat, ha tanulással, akklimatizálódással töltik az időt, a két magyar pilóta azonban az első perctől fogva hatalmas tempót diktált. Három futamgyőzelem és három kategória második helyezés után az élről futottak neki a bajnokság október 22-én megrendezett, nyolcadik versenyének (a másodikként kiírt futam tavasszal elmaradt; azt majd novemberben fogják megtartani), és bár hat hétvége után vezették a tabellát, túlságosan szoros volt ahhoz az állás, hogy megpihenhessenek babérjaikon.

Tudva, hogy mekkora a tét, a Car Competition Racing Team pilótái a kockázat nélküli maximális teljesítményt tűzték ki maguk elé célként. A vizes aszfalton levezényelt kvalifikációk után a harmadik helyről rajtolhatott Ádámék Toyota GT86-osa – ez a négyórás futamon kellően jó kiinduló pozíciót jelentett a számukra. A rajtnál induló Lengyel Ádám már az első körben átvette a kategória első helyét, ám a stint vége előtt feltartották őt, fő ellenfelük, a náluk erősebb autóval versenyző csapat pedig kihasználta a helyzetet. Molnár Bendegúz így a második helyről indította a támadást, és ahogy egész évben, agresszív, de biztonságos tempót diktálva néhány körön belül felzárkózott a németekre, majd rövid közelharc után a kategória élére állt.

Ki tudja, milyen küzdelmeket hozott volna még a futam, a sors azonban közbeszólt: a Bendegúztól ekkor már jó húsz másodperccel lemaradt Renault Clio a gumifalnak csapódott, és nem tudta folytatni a versenyt. A harmadik helyezett több mint 5 perces hátránya ekkor behozhatatlannak látszott, ezért a Car Competition Racing Team nem forszírozta tovább a tempót: nyugodt, egyenletes körökkel igyekezett eljutni a kategóriabajnoki címet jelentő kockás zászlóig.

A négyórás futam vége előtt egy órával ismét Lengyel Ádám kötötte be magát a pilótaülésbe, ám a sors gondoskodott arról, hogy ne legyenek unalmasak az utolsó percek. A Toyota kipufogója leszakadt, egy szempillantás alatt a szerelők kezébe helyezve a bajnoki cím sorsát. A rutinos stáb nem szeppent meg a rájuk nehezedő teher súlyától, bravúros munkával, hat perc alatt a helyére illesztették és rögzítették a földön heverő, tűzforró csőrendszert. A Toyota így ismét versenyben volt, és ezúttal már semmi nem jött közbe: több mint hét perces előnnyel értek célba.

A Car Competition Racing Team idei negyedik futamgyőzelmével az SP3-as géposztály bajnoki címét is megszerezte, ami nem csak Ádám és Bendegúz életében hatalmas mérföldkő, hiszen az 1977-ben alapított, akkor még VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring) néven futó szériában eddig magyar csapatnak még soha nem sikerült bajnokságot nyernie. Molnár Bendegúz és Lengyel Ádám sikerét még édesebbé teszi, hogy az abszolút értékelésben is előkelő helyen várhatják az utolsó (hivatalosan második) versenyt, míg Bendegúz a Junior versenyzők külön versenyében jelenleg a negyedik helyen áll, a pontszámok alapján azonban abszolút esélyes akár a második helyezésre is.

Fotók: Toyota Gazoo Racing

via Smartermedia

Ezt is olvasd el: Egyre többen és egyre többet használják a hazai elektromos töltőparkot